Jeux olympiques de Tokyo : Rory McIlroy déterminé à remporter une médaille aux Jeux de 2024 après avoir raté le bronze | Actualités golfiques

Rory McIlroy a raté de peu une médaille olympique au Japon

Rory McIlroy a jeté son dévolu sur le succès olympique aux Jeux de 2024 à Paris après avoir échoué de peu dans sa candidature à la médaille au Japon.

Le quadruple champion majeur faisait partie d’un play-off épique à sept pour la médaille de bronze au Kasumigaseki Country Club, où Xander Schauffele a remporté l’or pour l’équipe américaine devant le Slovaque Rory Sabbatini.

McIlroy a inscrit un 67 au tour final pour terminer à 15 sous aux côtés de Paul Casey, Hideki Matsuyama, Collin Morikawa, Mito Pereira, Sebastian Munoz et CT Pan, avant d’être éliminé au troisième trou supplémentaire.

Rory McIlroy a mélangé six birdies avec deux bogeys lors de son dernier tour

« Cela me rend encore plus déterminé d’aller à Paris et d’essayer d’en choisir un [a medal] up », a déclaré McIlroy « C’est décevant de partir d’ici sans aucun matériel. J’ai dit toute la journée que je n’avais jamais essayé aussi fort de ma vie de terminer troisième.

« Cela a été une expérience formidable, aujourd’hui a été un grand jour pour être en lice pour une médaille, j’ai certainement eu un sentiment différent de ce à quoi je m’attendais. Comme je l’ai dit, j’attends déjà avec impatience trois ans et essayer d’aller au moins un meilleur mais avec un peu de chance trois mieux.

« J’ai fait quelques commentaires avant qui étaient probablement sans éducation et impulsifs, mais venir ici en faire l’expérience, voir, ressentir tout ce qui se passe, pas seulement le golf olympique mais seulement les Jeux olympiques en général, ce genre d’esprit olympique m’a définitivement mordu et je suis excité comment cette semaine s’est déroulée et excité pour l’avenir. »

Casey avait réussi un birdie sur deux de ses quatre derniers trous pour fermer un score de moins de 68 et rejoindre l’impasse en troisième à égalité, l’Anglais profitant de son expérience olympique bien qu’il ait été le premier joueur à être éliminé des éliminatoires pour le bronze.

Paul Casey (à droite) a breveté 67, 68, 66 et 68 au cours des quatre jours du tournoi

« Quelle journée pour jouer le groupe final des JO avec Hideki [Matsuyama] et puis Alex [Schauffele], le médaillé d’or au Japon », a déclaré Casey. « Pour moi, c’était l’une des épreuves les plus cool auxquelles participer.

« J’aurais aimé que mon pilote travaille un peu mieux et j’ai eu du mal, mais je me suis battu et je suis très fier de la façon dont j’ai travaillé dur et j’ai essayé de tirer le meilleur parti de mon jeu.

« J’aurais adoré ramener une médaille à la maison, pas seulement pour moi mais pour l’équipe GB, cela aurait été le summum. Mais toute la semaine a été phénoménale. Je me suis fait des amis, je ne peux pas dire assez de bonnes choses sur mon expérience cette semaine. »