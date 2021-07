Jeux olympiques de Tokyo : « Restez concentré, n’exagérez rien »

Les Jeux Olympiques sont une arène où l’expérience accumulée à la dure peut être utile pour faire ressortir le meilleur des talents. Il n’y a aucune assurance de victoire dans le sport. La possibilité d’une meilleure performance en carrière est élevée avec une main directrice, parfaitement consciente de garder l’esprit de l’interprète calme au milieu de l’excitation et concentrée sur les facteurs de contrôle. Le tireur au pistolet Manu Bhaker est le jeune sportif dans le cadre, qui devrait participer à trois événements à Tokyo 2021. Le talent adolescent a travaillé avec l’entraîneur Ronak Pandit dans la ville croate de Zagreb, avant le vol pour Tokyo à temps pour les Jeux olympiques.

Ce dernier a eu un aperçu de la compétition de tir au pistolet lors des Jeux olympiques de Londres 2012 et de Rio 2016, en sa qualité d’entraîneur personnel de Heena Sidhu, de sa femme et de l’entrée de l’Inde dans les épreuves de pistolet. Fort d’une expérience allant de la préparation à la compétition, il fait désormais partie du noyau dur des entraîneurs. L’actuel numéro deux mondial du pistolet 10m, Manu est guidé par lui. Le joueur de 19 ans participe également à une épreuve de pistolet à 25 m et mixte (partenaire du participant au pistolet à 10 m pour hommes et d’une autre sensation adolescente, Saurabh Chaudhary, dans l’épreuve mixte).

Travaillant avec l’ancienne numéro un mondiale, Heena, a emmené le duo tireur-entraîneur dans différents endroits à la recherche de personnes avec des intrants différents pour préparer le premier à la compétition. Ronak, un Jeux du Commonwealth

Le médaillé d’or au pistolet standard de 2006 (associé au héros du CWG Samaresh Jung), est d’avis que travailler avec un talent aussi doué que Manu, aussi audacieux qu’un jeune de 19 ans puisse être, est une mission unique. Il y a des attentes vis-à-vis de l’adolescent qui a été champion des Jeux olympiques de la jeunesse en 2018, mais celles-ci doivent être prises en compte.

Ronak a commencé à travailler avec elle en mars 2021. « Manu et moi avons commencé à travailler ensemble très récemment. Cela fait très peu de temps. Je pense que nous avons fait de bons progrès. » Lorsqu’on lui a demandé si quelque chose de nouveau avait été essayé à Zagreb, sur la base de son expérience passée, il a répondu lors d’une interaction à partir de là : « Il n’était pas nécessaire d’essayer quoi que ce soit.

Elle est déjà une tireuse très accomplie. L’objectif principal était de s’assurer que nous sommes capables de performer dans des situations stressantes. Il y avait plus d’entraînement pour les finales, des discussions sur la façon dont l’esprit affecte le corps et comment nous pourrions mieux gérer l’esprit afin que cela laisse le corps exécuter la technique.

Lui et son partenaire CWG et l’as indien Samaresh guideront les tireurs au pistolet (Manu, Saurabh, Abhishek Verma, Yashaswini Deswal, Rahi Sarnobat). « L’une des choses qu’on dit aux tireurs, c’est que nous n’avons pas besoin d’un record personnel aux Jeux olympiques. Nous avons juste besoin de notre performance habituelle. Restez simplement concentré sur le processus et n’essayez pas d’en faire trop. La pression est plus élevée aux Jeux olympiques et vous pouvez obtenir un ou deux tirs en 9, même lorsque vous pensez que la tentative a été parfaite. C’est bon. Gardez simplement votre esprit sur le processus et gardez-le, les choses s’arrangeront. En essayant d’être parfait, nous exagérons et nous énervons et sommes nerveux pendant un ou deux 9 et c’est ce qui vous fait dérailler.

Il a parlé de l’état d’esprit qu’un concurrent doit adopter. « Un tireur doit très bien se connaître. Êtes-vous du genre à apprécier la pression supplémentaire ou êtes-vous mieux sans elle ? L’attente, le cas échéant, devrait provenir de vous-même, pour pouvoir exécuter le processus raisonnablement bien. La perfection n’est pas requise aux Jeux olympiques, le bien est assez bon. »

Londres 2012 l’a vu aux côtés de la débutante Heena Sidhu, une leçon pour les deux qui s’est poursuivie quatre ans plus tard à Rio. Ronak est conscient de la situation à laquelle le débutant Manu Bhaker sera confronté. Elle a livré pour l’Inde dans les majeures – Championnats d’Asie 2019, Coupe du monde 2021.

Tokyo 2021 est une scène plus grande, comparée à toutes. Sur la base de l’expérience d’observation et de planification à Londres et à Rio, l’entraîneur

déclare : « Techniquement, j’ai été solide et je sais maintenant ce qui m’attend (pour Manu Bhaker et d’autres débutants qui devraient concourir à

Tokyo) et peut les préparer en conséquence. Si vous voyez en fonction de son apparence, la portée est similaire, le même événement, le même pistolet, la même cible.

Le mot » OLYMPIQUES » et ces cinq anneaux est ce qui change tout dans votre esprit. L’aura des Jeux Olympiques est telle qu’au moment où vous atterrissez dans ce pays, vous êtes submergé par tout ce qui vous entoure.

Parlant de la zone d’intérêt des tireurs indiens au début de la compétition, il explique : « Nous voulons être responsables, mais pas distraits.

Nous, les entraîneurs, avons eu des discussions informelles avec les tireurs, leur faisant part de nos expériences lors des Jeux précédents auxquels nous avons participé, du stand de tir, du village olympique, etc. afin qu’il n’y ait aucune surprise pour eux lorsque nous sommes à Tokyo. Nous gardons notre communication et notre analyse limitées à la qualité d’exécution et non à sa valeur (score/résultat). Cela aidera les tireurs à rester axés sur les processus, ce qui les aidera dans leur résultat. »

Le premier ne voit aucune difficulté à ce que Manu participe à trois épreuves. « Elle a commencé sa carrière internationale en 2018 et depuis lors, elle a tourné trois événements. Je pense que c’est la chose la plus normale pour elle. Manu ne connaît pas d’autre manière de concourir. Elle l’a fait à chaque Coupe du monde par la suite, la même chose se produira à Tokyo. Pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial. La clé est de récupérer rapidement et d’être physiquement et mentalement parfaitement affûté pour le prochain événement. Nous avons un jour de repos entre les deux à Tokyo, donc tout devrait bien se passer. Nous allons le prendre un jour à la fois.

Les tireurs au pistolet et à la carabine ont volé directement de Zagreb à Tokyo. Les tireurs de skeet et l’entraîneur sont arrivés de Rome, en Italie. « Lorsque nous avons quitté l’Inde en mai, la situation était très mauvaise et il ne semblait pas que nous puissions revenir sans une quarantaine institutionnelle de deux semaines.

Mentalement, nous étions prêts à aller directement à Tokyo », a expliqué Ronak.

« La situation est meilleure, mais revenir et s’envoler ne ferait que nous fatiguer davantage. Toute personne venant d’Inde est censée s’isoler pendant trois jours au Japon, tester quotidiennement sept jours avant d’arriver. Les procédures d’entrée sont plus strictes, il était parfaitement logique de voyager directement.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici