Jeux Olympiques de Tokyo – Pour nous, le bronze vaut l’or : la mère de PR Sreejesh

Même lorsque l’Inde a conservé l’avance qu’elle avait lors de l’affrontement crucial avec l’Allemagne à Tokyo, à des milliers de kilomètres de là, dans la maison du gardien indien Sreejesh, ce fut des moments d’anxiété.

Et quand le coup de sifflet final a retenti, c’était la fête chez lui et sa mère n’a pas pu cacher ses émotions en disant : « La médaille de bronze est aussi bonne que nous avons gagné l’or. »

« Il s’agit de ses troisièmes Jeux olympiques et les deux fois précédentes, il a dû revenir les mains vides. Mais cette fois ce n’est pas le cas, il revient avec une médaille. Bien que ce soit le bronze, pour nous, la médaille de bronze est aussi bonne que nous avons remporté l’or », a déclaré la puissante mère de Sreejesh.

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020 – EN DIRECT | COUVERTURE COMPLÈTE | L’INDE AU POINT DE VUE | HORAIRE | RÉSULTATS | COMPTAGE DES MÉDAILLES | PHOTOS | HORS TERRAIN | EBOOK

Dès le petit matin de jeudi, la maison de Sreejesh était bondée et tous collés à la télévision.

Après la victoire historique, toute la famille a célébré la victoire en allumant des pétards et en distribuant des bonbons.

L’épouse de Sreejesh, Aneesha, un médecin ayurvédique n’a pas non plus pu cacher ses émotions. Elle a dit que c’était le désir de Sreejesh de remporter une médaille olympique.

«Et fidèle à son désir, l’Inde a remporté une médaille et nous ne pouvons tout simplement pas exprimer notre bonheur. Il vient de m’appeler et quand l’appel est arrivé, notre joie a augmenté beaucoup plus. Il a dit qu’il pourrait venir ici le 10 août, mais n’était pas sûr », a déclaré Aneesha.

Le père de Sreejesh a déclaré que tout ce qu’il pouvait faire était de remercier chaque Indien qui avait prié pour le succès de Team India.

« Merci à tous pour leurs prières et cela est arrivé grâce aux prières de tout le monde », a déclaré son père.

Revivre: Inde vs Allemagne – Comme il s’est passé

Sreejesh, 33 ans, s’est avéré jeudi être le mur et ne s’est pas flétri sous la pression.

Sreejesh est un ancien capitaine de l’équipe nationale et est actuellement employé en tant qu’organisateur sportif en chef du département de l’éducation du Kerala.

Il joue actuellement pour les Wizards de l’Uttar Pradesh dans la Ligue indienne de hockey et en 2017, le pays l’a décoré d’un Padma Shri.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici