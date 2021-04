Paula Radcliffe pense que l’équipe GB a de solides espoirs de médailles pour les Jeux olympiques de Tokyo retardés cet été

Paula Radcliffe a déclaré que les athlètes en cours de préparation finale pour les Jeux Olympiques retardés de cet été doivent faire attention à ne pas se surentraîner avant d’arriver à Tokyo.

Radcliffe, qui travaillera sur les Jeux olympiques en tant que commentateur, pense que c’est une période nerveuse pour les athlètes impliqués.

« C’est une période vraiment tendue dans n’importe quelle année olympique, cette ligne fine entre tout empiler dans l’entraînement et se mettre dans la meilleure forme possible et trop cuire un peu, en essayant trop dur », at-elle déclaré à Sky News.

Elle prédit un ensemble de gagnants différent de ceux que nous aurions pu voir l’année dernière.

Radcliffe a ajouté: « Je me souviens avoir dit aux athlètes cette fois l’année dernière quand nous étions tous dans cette phase d’espoir où nous pensions que cela durerait quelques mois et que le monde reviendrait à la normale, les gens qui ont géré l’incertitude et ont pu prendre chaque jour à la fois ce qu’ils pourraient et ne pas insister sur ce qu’ils ne pourraient pas faire serait les gens qui vont réussir à Tokyo. «

Mais elle prédit des Jeux réussis pour l’équipe GB, avec de nombreuses options pour les médailles.

Katarina Johnson-Thompson est l’une des athlètes de l’équipe GB, selon Radcliffe, pourrait avoir une chance de médaille à Tokyo

« Cette force que nous avions l’année dernière avec Dina (Asher-Smith) et Kat (Katarina Johnson-Thompson), elle a malheureusement eu une blessure mais elle en revient et je pense même si elle est même proche de 100% en forme, alors elle est candidate à la médaille.

« Je ne doute pas qu’ils aient la capacité de progresser. Laura Muir aussi et Gemma Reekie – cela lui a donné une autre année pour tirer parti du potentiel qu’elle a montré à l’intérieur.

«Keely Hodgkinson, qui l’a soutenue, a réussi et vous ne vous attendiez pas à ce qu’elle ait une place olympique si Tokyo avait pris les devants cette fois l’an dernier.

« C’est pour elle une opportunité olympique sans trop de pression parce qu’elle est le bébé de l’équipe. Des athlètes comme celui-là pourraient saisir l’occasion et repartir avec une médaille. »

En raison de problèmes de blessures, Radcliffe n’a pu terminer que 23e du marathon féminin aux Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Alors que Paula a remporté le marathon de Londres à trois reprises, le marathon de New York trois fois et a détenu le record du monde du marathon féminin pendant 16 ans, les Jeux olympiques n’ont jamais été un terrain de chasse heureux pour elle.

En quatre Jeux olympiques, le plus proche de sa médaille était cinquième et même avec les désormais tristement célèbres problèmes de «transformation des aliments» de 2004, elle ne voudrait pas remonter le temps et essayer à nouveau.

Elle a dit: « J’essaie de ne pas faire ça – c’est l’une de mes règles » sans regrets « . Regardez en arrière et apprenez des choses qui ont mal tourné mais ne restez pas à la maison et ne gardez pas cette amertume et cette tristesse enfermées et portées. ça avec moi.

« Si je repense à Atlanta [the 1996 Games] J’ai fait mes finales cette année-là et j’ai terminé cinquième et je suis sorti de la piste et je ne pensais pas bien courir mais je ne pensais pas que c’était un échec. «

Radcliffe: les tricheurs de drogue seront là à Tokyo

Lorsque les Jeux olympiques de 2020 commenceront avec un an de retard dans 90 jours, ce sera grâce à un effort organisationnel encore plus important que d’habitude en raison de la pandémie.

Radcliffe espère que les Jeux olympiques de Tokyo seront sans drogue, mais craint que la pandémie de coronavirus ne permette à de potentiels tricheurs de drogue de passer sous le radar.

Radcliffe dit qu’elle s’attend à ce que des tricheurs soient présents aux Jeux olympiques de Tokyo

« J’adorerais qu’il y ait un jour des Jeux olympiques complètement sans drogue et sans triche », a déclaré Radcliffe.

«Je pense que nous y arrivons, mais malheureusement, je ne pense pas que nous y soyons encore. Je pense qu’il y aura des gens qui tricheront à Tokyo et qu’il y aura des gens qui s’en tireront à cause de la pandémie.

«Les autorités chargées du dépistage des drogues n’ont pas été en mesure de faire leur travail aussi bien qu’elles le feraient normalement.

« Malheureusement, ce ne sera pas sans drogue, mais je pense que nous sommes un pas de plus vers le sport sans drogue Utopia que nous recherchons. »

Cliquez ici pour l’interview complète de Paula Radcliffe avec Nouvelles du ciel, dans lequel elle discute également de la mort de son père et du diagnostic de cancer de sa fille.