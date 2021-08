Jeux Olympiques de Tokyo : Madelene Sagstrom prend rapidement l’avantage sur Nelly Korda lors d’une compétition de golf féminin | Actualités golfiques

Madelene Sagstrom occupe la première place au Japon

La Suédoise Madelene Sagstrom occupe la première place d’un classement solide après la première manche de la compétition de golf féminin aux Jeux olympiques de Tokyo.

La n°75 mondiale a réussi un birdie sur cinq de ses 10 premiers trous sur son chemin vers un 66 sans bogey au chaud et humide Kasumigaseki Country Club, lui donnant un avantage d’un coup sur la n°1 mondiale Nelly Korda et l’Indienne Aditi Ashok.

Le duo européen Carlota Ciganda et Matilda Castren est à deux pas du rythme aux côtés du numéro 2 mondial Jin Young Ko, tandis que la quintuple vainqueur du LPGA Tour Danielle Kang et la championne olympique en titre Inbee Park sont toutes deux dans le groupe trois derrière.

Inbee Park a réussi trois birdies sur ses six premiers trous sur son chemin avec un 69 de moins de deux

« Je frappais bien le ballon mais pas très bien, donc avoir un jeu court fort et juste me donner des chances, comme des chances solides, était en quelque sorte la clé de mon tour aujourd’hui », a déclaré Sagstrom. « Je ne vais pas mentir, il fait très chaud. Mais c’est gérable. »

Korda a annulé un bogey au deuxième en faisant un birdie au suivant, avant de répondre à un bogey de trois putts au quatrième en faisant trois birdies dans un tronçon de quatre trous à partir du cinquième, puis des gains consécutifs à partir du 14 pour obtenir à quatre sous.

Nelly Korda est déjà triple vainqueur en 2021

Ashok a raté une chance de partager l’avance lorsqu’elle a raté son dernier trou, tandis que Ko – l’une des quatre joueuses coréennes dans le peloton de 60 joueurs – a réussi un birdie sur quatre de ses six derniers trous pour se classer quatrième à égalité.

L’ancienne n°1 mondiale Lydia Ko, médaillée d’argent à Rio en 2016, a débuté avec un score de moins de 70 et était l’une des 22 joueuses à tirer sous la normale lors de la journée d’ouverture, tandis que l’Irlandaise Leona Maguire a cinq coups de retard après avoir mélangé trois birdies avec autant de bogeys pour carder un level-par 71.

Stephanie Meadow a réussi un birdie sur deux de ses trois derniers trous pour revenir à moins de six du leader, tandis que le duo de l’équipe GB Mel Reid et Jodi Ewart Shadoff se trouvent respectivement à sept et huit coups du rythme après les rondes de 73 et 74.