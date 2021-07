Jeux olympiques de Tokyo : les médaillés de l’équipe GB | Actualités des Jeux Olympiques

Adam Peaty a arrêté le chrono en 57,37 secondes pour devenir double champion olympique du 100 m brasse

La Grande-Bretagne a enregistré son meilleur départ pour les Jeux Olympiques à Tokyo cette semaine avec au moins 10 médailles après quatre jours de compétition, et ils sont loin d’être terminés.

Voici un rappel de ceux qui sont montés sur le podium jusqu’à présent à Tokyo…

Or

Adam Peaty – 100 m brasse hommes

Adam Peaty est devenu le premier nageur britannique à défendre un titre olympique lorsqu’il a conservé son titre de 100 m brasse. Il compte remarquablement pour les 16 temps les plus rapides sur la distance de l’histoire.

1:21 Le champion olympique Adam Peaty admet que le report des Jeux a été difficile à supporter, mais sa persévérance a payé Le champion olympique Adam Peaty admet que le report des Jeux a été difficile à supporter, mais sa persévérance a payé

Tom Daley & Matty Lee – plateforme de 10 m synchronisée pour hommes

Dans l’une des grandes histoires britanniques de Tokyo 2020, Tom Daley et Matty Lee ont remporté l’or dans la plate-forme synchronisée de 10 m avec un score de 471.81. Alors que Lee faisait ses débuts olympiques aux côtés de son idole d’enfance, Daley a poursuivi une histoire magique 13 ans après ses premiers Jeux.

0:38 Matty Lee dit que son partenaire de plongeon Tom Daley est l’un de ses « meilleurs amis » après que le duo ait remporté l’or dans l’épreuve masculine de plate-forme synchronisée à 10 m à Tokyo 2020 Matty Lee dit que son partenaire de plongeon Tom Daley est l’un de ses « meilleurs amis » après que le duo ait remporté l’or dans l’épreuve masculine de plate-forme synchronisée à 10 m à Tokyo 2020

Tom Dean – 200 m nage libre hommes

Six mois après avoir contracté le coronavirus pour la deuxième fois, Tom Dean a provoqué des célébrations folles lors d’une soirée de surveillance familiale à Maidenhead vers 3 heures du matin alors qu’il devançait son ami proche Duncan Scott pour remporter l’or au 200 m nage libre masculin.

0:43 Regardez ce qui s’est passé lorsque la famille et les amis de Tom Dean se sont réunis dans le jardin de sa mère pour l’encourager à remporter le 200 m nage libre aux Jeux olympiques de Tokyo ! Regardez ce qui s’est passé lorsque la famille et les amis de Tom Dean se sont réunis dans le jardin de sa mère pour l’encourager à remporter le 200 m nage libre aux Jeux olympiques de Tokyo !

Tom Pidcock – VTT cross-country hommes

Peu de temps après s’être fracturé la clavicule après avoir été heurté par une voiture, le Yorkshireman Tom Pidcock est devenu le plus jeune champion de vélo de montagne de l’histoire olympique en remportant l’or le troisième jour.

0:46 Après avoir remporté la troisième médaille d’or de l’équipe GB aux Jeux olympiques de Tokyo en VTT cross-country masculin, le cycliste de 21 ans Tom Pidcock a admis que son exploit mettait du temps à rentrer chez lui. Après avoir remporté la troisième médaille d’or de l’équipe GB aux Jeux olympiques de Tokyo en VTT cross-country masculin, le cycliste de 21 ans Tom Pidcock a admis que son exploit mettait du temps à rentrer chez lui.

Tom Dean, Duncan Scott, Matt Richards, James Guy – Relais 4x200m nage libre hommes

La Grande-Bretagne a remporté le succès dans la piscine et est tombée à seulement 0,03 seconde du record du monde, Dean remportant une deuxième médaille d’or des Jeux – le premier nageur britannique à le faire depuis 1908.

Argent

Alex Yee – triathlon hommes

Alors que tous les regards étaient rivés sur Jonny Brownlee, c’est Alex Shee qui a brillé pour souligner son incroyable potentiel avec une médaille d’argent au triathlon tout en faisant son arc olympique.

Alex Yee de Grande-Bretagne détient sa médaille d’argent (AP)

Géorgie Taylor-Brown – triathlon féminin

Georgia Taylor-Brown a réussi à surmonter une crevaison avant de briller dans la course de 10 km pour remporter une médaille d’argent au triathlon féminin derrière Flora Duffy, qui est devenue la toute première championne olympique des Bermudes.

0:32 Georgia Taylor-Brown révèle qu’elle a remporté l’argent pour l’équipe GB dans le triathlon féminin aux Jeux olympiques de Tokyo malgré une crevaison lors de la section cycliste Georgia Taylor-Brown révèle qu’elle a remporté l’argent pour l’équipe GB dans le triathlon féminin aux Jeux olympiques de Tokyo malgré une crevaison lors de la section cyclisme

Duncan Scott – 200 m nage libre hommes

Il a fallu une superbe performance de son coéquipier britannique Tom Dean pour tenir Duncan Scott à distance alors qu’il terminait à 0,04 seconde du 200 m nage libre masculin pour assurer un doublé britannique, marquant la première fois que deux nageurs britanniques se partagent un podium olympique depuis Londres. 1908.

1:00 Le médaillé d’or de l’équipe GB Tom Dean et le médaillé d’argent Duncan Scott réfléchissent à leur doublé au 200m nage libre Le médaillé d’or de l’équipe GB Tom Dean et le médaillé d’argent Duncan Scott réfléchissent à leur doublé au 200m nage libre

Bradly Sinden – hommes -68 kg taekwondo

Bradly Sinden a été contraint de se contenter de l’argent dans le taekwondo masculin des -68 kg après avoir abandonné son avance de deux points dans les dernières secondes de sa finale contre l’Ouzbékistan Ulugbek Rashitov.

Le Britannique Bradly Sinden a remporté une médaille d’argent lors de la cérémonie de remise des médailles du match de taekwondo masculin des 68 kg aux Jeux olympiques d’été de 2020, le dimanche 25 juillet 2021, à Tokyo, au Japon.

Lauren Williams – femmes -67kg taekwondo

Après une année marquée par les blessures avant les matchs, Lauren Williams a excellé pour atteindre la finale des -67 kg féminins, mais a cruellement manqué l’or après une rafale tardive de l’adversaire croate Matea Jelic.

0:27 La médaillée d’argent de taekwondo de l’équipe GB Lauren Williams dit qu’elle espère que ses performances pourront inspirer la prochaine génération d’espoirs olympiques La médaillée d’argent de taekwondo de l’équipe GB Lauren Williams dit qu’elle espère que ses performances pourront inspirer la prochaine génération d’espoirs olympiques

Harry Leask, Angus Groom, Tom Barras, Jack Beaumont – quadruple de couple hommes.

Le quatuor a mené la Grande-Bretagne à sa première médaille des Jeux de Tokyo au Sea Forest Waterway, maintenant son avance sous la pression de l’Australie et de la Pologne, qui ont dû se contenter de l’argent et du bronze.

Bronze

Chelsie Giles – judo femmes -52kg

La débutante olympique Chelsie Giles a donné le coup d’envoi avec la première médaille de la Grande-Bretagne en remportant le bronze dans l’épreuve féminine de judo -52 kg.

La Britannique Chelsie Giles reçoit sa médaille de bronze (AP)

Bianca Walkden – taekwondo femmes +67kg

Bianca Walkden a eu le cœur brisé lorsqu’elle a raté une place en finale du taekwondo féminin +67 kg dans la dernière seconde de sa demi-finale contre la Sud-Coréenne Dabin Lee, qui a décroché un coup de tête décisif à trois points pour se qualifier pour l’or. match de médaille. Walkden s’est reconstituée pour revenir plus tard dans la journée et repousser la Polonaise Aleksandra Kowalczuk pour sa deuxième médaille de bronze olympique consécutive.

La Britannique Bianca Walkden réagit après avoir battu la Polonaise Aleksandra Kowalczuk lors des concours pour la médaille de bronze Femmes +67 kg au Makuhari Messe Hall A le quatrième jour des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 au Japon. Photo date : mardi 27 juillet 2021.

Alice Kinsella, Amelie Morgan et Jennifer et Jessica Gadirova – équipe féminine de gymnastique

Alors que l’accent était mis sur la bataille pour l’or du Comité olympique russe avec une USA sans Simone Biles, le quatuor britannique composé d’Alice Kinsella, Amelia Morgan et des jumelles de 16 ans Jennifer et Gadirova a délogé l’Italie de la troisième place pour remporter une célèbre médaille de bronze. , la première de Grande-Bretagne dans l’épreuve féminine par équipes depuis 1928.

Carl Hester, Charlotte Fry et Charlotte Dujardin – dressage par équipes

Charlotte Dujardin a égalé Dame Katherine Grainger en devenant l’olympienne britannique la plus décorée de tous les temps alors qu’elle a remporté la médaille numéro cinq en remportant le bronze en dressage aux côtés de Carl Hester et Charlotte Fry.

Charlotte Dujardin – dressage individuel

Après le succès dans l’épreuve par équipes, Dujardin et son cheval Gio se sont associés pour briser les espoirs de l’Allemagne de remporter le podium – ils ont remporté le bronze et ont ainsi donné à Dujardin une sixième médaille olympique pour devenir l’olympienne britannique la plus décorée de tous les temps.