Jeux olympiques de Tokyo : les États-Unis stupéfaits par la France pour leur première défaite olympique en basket-ball masculin depuis 2004 | Actualités des Jeux Olympiques

Les stars américaines Damian Lillard (à gauche) et Kevin Durant ont joué dans la défaite contre la France aux Jeux olympiques de Tokyo

Les États-Unis ont perdu leur premier match olympique de basket-ball masculin depuis 2004 alors qu’ils s’inclinaient 83-76 face à la France lors de leur match de groupe d’ouverture des Jeux de Tokyo dimanche soir.

Les Américains sont trois fois champions en titre aux Jeux olympiques, mais sont arrivés au Japon à court de puissance de star après un certain nombre de retraits, de blessures et de problèmes de Covid-19, et cela a montré qu’ils ont fait un début de compétition bâclé.

Evan Fournier des Boston Celtics a marqué 28 points pour la France, qui a dominé le troisième quart du match du groupe A à la Saitama Super Arena, puis a survécu à un rallye au quatrième trimestre pour se prendre un énorme scalp.

Les Américains ont commencé le quatrième sur une série de 13-1, menant 69-63 lorsque Jrue Holiday a effectué un lay-up, mais ce n’était que temporaire car les gros trois points de Nicolas Batum et Fournier ont ramené l’élan vers la France.

Evan Fournier a dominé la France avec 28 points

Fournier a remis les Français en tête, 76-74, avec 57 secondes à jouer et ils ont eu le meilleur d’une finition décousue alors que les Américains ont raté leurs sept tentatives sur le terrain dans la dernière minute.

Il s’agissait d’une première défaite olympique pour l’équipe masculine des États-Unis depuis les demi-finales des Jeux d’Athènes, lorsqu’elle avait été battue 89-81 par les futurs champions argentins.

L’équipe de Gregg Popovich doit chercher à réparer une partie des dégâts lorsqu’elle affrontera l’Iran lors de son deuxième match mercredi.