Jeux Olympiques de Tokyo : L’équipe GB n’aura pas d’objectif de médaille, déclare Mark England, chef de mission de l’Association olympique britannique | Actualités des Jeux Olympiques

Mark England dit qu’il n’y aura pas d’objectif de médaille pour l’équipe GB après une année tumultueuse à cause de Covid-19

Le chef de mission Mark England a déclaré que l’Association olympique britannique ne fixerait pas d’objectif de médaille pour l’équipe GB aux Jeux de Tokyo, car la pandémie de COVID-19 a anéanti trop de compétitions pour obtenir une image précise de la compétitivité des athlètes.

UK Sport, l’organisme chargé d’investir dans le sport olympique et paralympique, s’était fixé une fourchette cible de 54 à 92 médailles en février 2018, avant que la crise sanitaire n’efface pratiquement la compétition internationale.

« Nous n’avons pas fixé d’objectif de médaille et nous ne le ferons pas », a déclaré l’Angleterre.

« Je ne pense pas que UK Sport le fera non plus. Les 12 derniers mois ont donné l’occasion aux jeunes athlètes d’être plus forts et de se mettre en lice.

« Mais il est très évident qu’aucune donnée sur la concurrence en termes de position par rapport à nos principaux concurrents à travers le monde n’est vraiment là.

« Nous n’avons que des bribes de temps et de temps de qualification. »

La Grande-Bretagne a remporté 67 médailles, dont 27 d’or, aux Jeux olympiques de Rio 2016, pour terminer deuxième derrière les États-Unis sur la table. Ils ont terminé troisième à Londres en 2012 à Londres avec 65 médailles, dont 29 d’or.

Les Jeux de Tokyo, retardés en raison de la pandémie de COVID-19, devraient commencer le 23 juillet.

Helen Glover et Polly Swann de Grande-Bretagne célèbrent sur le podium après avoir remporté l’or aux Championnats d’Europe d’aviron

Helen Glover poursuit un retour remarquable avec la sélection de l’équipe GB

La double championne olympique Helen Glover sera partenaire de Polly Swann dans le duo féminin, alors que l’Association olympique britannique annonce les 45 rameurs qui ont été sélectionnés pour concourir pour l’équipe GB à Tokyo plus tard cette année.

Glover et Swann sont deux des 24 femmes sélectionnées, avec 21 hommes également choisis pour participer aux Jeux olympiques. Au total, il y aura 37 débutants olympiques aux côtés de huit olympiens de retour.

Le retour du joueur de 34 ans dans le sport intervient après une période de quatre ans. Glover, qui est maintenant maman de trois enfants avec des jumeaux de deux et un an, est invaincue en course internationale depuis avant 2012.

« C’est ce que je visais quand je suis revenu pour la première fois », a déclaré le double champion olympique. « Je pensais sincèrement que c’était une mission impossible à cette époque l’année dernière, mais j’ai toujours eu ce jour en vue.

« Je suis vraiment fier d’être ici et d’avoir fait partie de l’équipe olympique.

« La chose dont je suis la plus fière, c’est la façon dont j’ai géré la vie de famille », a-t-elle ajouté.

« Je suis étonné que cela se soit passé comme ça et je tiens à remercier mon mari Steve, ma famille et tous ceux de British Rowing pour leur soutien. »