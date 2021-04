1:37



Le chef de mission de l’équipe GB, Mark England, a déclaré que le contingent britannique avait la possibilité d’écrire l’histoire à Tokyo et se sent excité à 100 jours avant les Jeux Olympiques.

Le chef de mission de l’équipe GB, Mark England, a déclaré que le contingent britannique avait la possibilité d’entrer dans l’histoire à Tokyo et se sent excité à 100 jours avant les Jeux Olympiques

Le chef de mission de l’équipe GB, Mark England, déclare que la Grande-Bretagne est sur le point de « faire l’histoire » cet été avec plus d’athlètes féminines que masculines qui se qualifieront pour les Jeux olympiques pour la première fois, et il pense que les femmes de GB peuvent être une source d’inspiration pour une nouvelle génération. des filles voulant faire du sport.

Un peu plus de 44% du contingent britannique qui s’est rendu à Rio de Janeiro en 2016 était des femmes, tandis qu’à Londres 2012, ce chiffre était de 48%.

Mais ce montant pourrait dépasser 50% en juillet lorsque l’équipe olympique embarquera pour des vols à destination de Tokyo depuis l’aéroport d’Heathrow.

Le CIO (Comité International Olympique) s’efforce également pour une représentation égale des sexes parmi les concurrents et affirme que le nombre total d’athlètes féminines participant aux Jeux approche les 50% et que depuis 2012, les femmes ont participé à tous les sports olympiques.

À 100 jours des Jeux, l’Angleterre, qui est chargée de veiller à ce que tout se passe bien pour l’équipe GB à Tokyo, a déclaré Actualités Sky Sports: « Nous savons que nous sommes sur le point de faire l’histoire de cette manière.

«Nous savons que nous avons qualifié une équipe de hockey féminin, nous savons que nous avons qualifié une équipe de football féminin, une équipe féminine de rugby à 7 et nous pensons donc que cela va régler avec plus de femmes que d’hommes dans l’équipe.

« C’est une histoire fantastique et témoigne du grand travail accompli par les organes directeurs en ce moment. »

Non seulement plus de femmes que jamais sont prêtes à concourir pour la GB aux Jeux, mais un certain nombre d’entre elles pourraient graver leur propre nom dans les livres d’histoire.

Laura Kenny, l’olympienne britannique la plus titrée avec quatre médailles d’or, pourrait devenir la cycliste olympique la plus décorée de tous les temps à Tokyo.

« Aucun athlète de taekwondo n’a jamais remporté trois médailles d’or olympiques et je veux être le premier à le faire » Souhaitant un joyeux anniversaire à la merveille galloise Jade Jones, qui vise à faire encore plus d’histoire olympique à Tokyo 2020

#OlympicMemories – Équipe GB (@TeamGB) 21 mars 2021

Jade Jones, 28 ans, deux fois médaillée d’or dans l’épreuve de taekwondo de 57 kg, participe à ses troisièmes Jeux et aucune athlète du sport n’a trois titres olympiques à son actif.

Charlotte Dujardin (équestre), qui détient tous les records du monde de dressage, se rend à Tokyo avec trois médailles d’or et peut devenir la deuxième athlète de l’histoire olympique à remporter trois titres individuels de dressage d’affilée.

Une médaille d’or ou d’argent à Tokyo 2020 pour Hannah Mills ferait d’elle la navigatrice olympique la plus titrée de tous les temps.

Dina Asher-Smith, la Britannique la plus rapide de tous les temps, pourrait mettre fin aux 61 années d’attente du pays pour une médaille olympique dans les sprints féminins. GB accueillera également une équipe féminine de football pour la deuxième fois de son histoire.

« Nous sommes en très bonne forme et nous allons prendre une équipe très forte. Nous avons des opportunités fantastiques pour entrer dans l’histoire », a déclaré l’Angleterre.

« L’opportunité de Laura Kenny d’être la plus grande cycliste féminine de tous les temps, Jade Jones d’être trois fois championne olympique dans un sport de combat serait extraordinaire … c’est formidable d’avoir aussi l’équipe féminine de football. »

Dina Asher-Smith pourrait aider à mettre fin à la longue attente de la Grande-Bretagne pour une médaille dans les sprints féminins aux Jeux olympiques de cet été

La récolte de médailles à Rio s’est composée de 27 médailles d’or, 23 d’argent et 17 médailles de bronze (67 au total) et le chef de mission de l’équipe GB est convaincu que ces chiffres pourront être améliorés le 23 juillet.

L’Angleterre a ajouté: « C’est une équipe de très haute qualité comme on peut s’y attendre après cinq ans de planification.

«Nous avons eu beaucoup de médaillés à la retraite après Rio et peut-être que pour certains sports, l’année dernière aurait été un pas trop loin pour reproduire cela.

«Mais l’année supplémentaire, par exemple avec notre équipe d’aviron, ils ont eu 12 mois supplémentaires sur l’eau pour s’entraîner.

« Ils ont été portés par le retour d’Helen Glover, c’est fantastique de la retrouver sur le siège du bateau et nous verrons si elle est sélectionnée, et si elle l’est, ce sera formidable d’avoir ce calibre d’athlète. retour dans l’équipe. «

Helen Glover poursuit son retour avant les Jeux de Tokyo cet été

Au milieu de multiples verrouillages nationaux au Royaume-Uni, les statistiques montrent que les niveaux de participation à l’exercice et à l’activité physique ont diminué chez les enfants et les jeunes au cours de la période allant de mars 2020 à janvier 2021.

Alors que les restrictions sur la pratique du sport en extérieur et en salle devraient maintenant être levées à travers le Royaume-Uni avant les Jeux, l’organisateur en chef de Team GB à Tokyo estime que le nombre de femmes en compétition cet été peut aider à augmenter les niveaux de participation en motivant les jeunes filles qui regardent à la maison.

« C’est une grande source d’inspiration pour toutes les jeunes filles de chez nous qui décident quel sport choisir, et elles décident quels sports pratiquer », a-t-il ajouté.

« Lorsque la Grande-Bretagne ouvrira à nouveau comme elle le fera à la mi-juin et aux Jeux olympiques, il y aura de nombreuses opportunités pour le développement sportif et pas seulement pour la santé de la nation, mais beaucoup de grandes opportunités sportives émergeront. Bien sur. »

« Le Japon est convaincu que le Japon peut organiser des Jeux olympiques en toute sécurité »

Les préparatifs pour les Jeux de cet été ont été menés avec des protocoles de coronavirus en constante évolution.

Depuis qu’il a été confirmé il y a 12 mois que les Jeux olympiques devaient être repoussés en raison de la pandémie, les athlètes et les organes directeurs ont été confrontés à l’incertitude quant à savoir si les Jeux de Tokyo auraient même lieu en juillet et en août.

Le gouvernement japonais a placé Tokyo sous un nouvel état « quasi-d’urgence » d’un mois pour lutter vendredi, moins d’un mois après que la capitale et hôte des Jeux olympiques d’été a levé un état d’urgence plus large.

L’équipe GB est confiante dans les préparatifs du Japon pour les Jeux olympiques de Tokyo

Moins de 2% des citoyens japonais ont été vaccinés, et en raison de la lenteur du déploiement du pays, ce nombre restera faible lorsque les Jeux olympiques commenceront. Mais le Japon a attribué moins de 9500 décès à Covid-19.

Malgré les perturbations continues, les officiels de l’équipe GB engagent un dialogue constant avec leurs homologues japonais et ont de bonne foi que les réglementations sanitaires en place pour les Jeux sont solides.

« Notre expérience s’est entretenue avec Tokyo tous les jours, et encore moins chaque semaine, et nous sommes très confiants dans l’atténuation Covid et les mesures qu’ils mettent en place », a déclaré l’Angleterre.

« Beaucoup de gens ont parlé des » Jeux Covid « , mais ce sont les Jeux Olympiques qui se déroulent justement dans une pandémie. Je pense que [the Olympics] est une occasion de vraiment célébrer le sport, célébrer l’humanité de la meilleure façon possible. « Mark England, chef de mission de l’équipe GB

«J’en suis assez proche avec la commission de coordination du CIO et un groupe de travail qui aide à soutenir les mots sur la page des Playbooks.

«Et nous avons une bonne occasion de commenter et de faire participer notre personnel médical à ce débat et de poser des questions telles que: à quoi ressemblera-t-il? Quel sera le régime de test? Et ainsi de suite.

« Il s’agit d’un programme national complet et je suis convaincu que l’équipe médicale de Tokyo et les organisateurs olympiques font tout ce qu’ils peuvent pour rendre les Jeux sûrs et sécurisés.

« Ce n’est pas ce que nous avions prévu, mais après l’avoir présenté, c’est exactement comment nous fonctionnons, donc l’opportunité de prendre une équipe et de célébrer des Jeux Olympiques multisports de la manière que nous prévoyons est vraiment excitante.

« Beaucoup de gens ont parlé des » Jeux Covid « , mais ce sont les Jeux Olympiques qui se déroulent justement dans une pandémie.

« Je le pense [the Olympics] est une occasion de vraiment célébrer le sport, célébrer l’humanité de la meilleure façon possible.

« Nous sommes ravis maintenant, à 100 jours de la fin, nous arrivons à la fin et ça a l’air super. »

En mars, il a été confirmé qu’il n’y aura pas de spectateurs étrangers présents à Tokyo, avec une décision sur le nombre de fans japonais autorisés à participer aux événements qui sera annoncée en avril.

Alors que les familles des athlètes doivent se contenter de regarder leurs proches concourir à Tokyo dans le confort de leurs fauteuils, au lieu de regarder en direct dans la capitale japonaise, l’Angleterre a révélé que l’équipe GB formalisait une stratégie pour réunir les concurrents avec leurs plus proches supporters lorsque leur participation aux Jeux prend fin.

« Les mesures ont été dures, c’est difficile pour les spectateurs britanniques de ne pas pouvoir y aller et c’est difficile pour beaucoup de nos athlètes qui ont des familles et des proches qui ne peuvent pas voyager, mais nous sommes assez résolus », a-t-il déclaré.

« Il y a eu une directive relative à la » période de séjour » [in the latest Olympics Playbook] ce qui signifie que les athlètes doivent rentrer à la maison assez tôt.

« Il y a donc un moment où nous aurons plus d’athlètes de retour au Royaume-Uni que nous n’en aurons à Tokyo après la compétition pendant que les Jeux se déroulent.

«Une partie de la planification est de savoir comment nous pouvons le mieux soutenir et engager nos athlètes avec leurs proches à leur retour.

« C’est un travail en cours, mais nous sommes convaincus que nous pouvons mettre en place quelque chose de spécial pour eux. »