Jeux olympiques de Tokyo : l’entraîneur de cyclisme allemand Patrick Moster fait face à des appels à la démission pour injure raciste | Actualités des Jeux Olympiques

Patrick Moster est le directeur sportif de la fédération allemande de cyclisme

L’entraîneur de cyclisme allemand Patrick Moster a été appelé à démissionner un jour après s’être excusé pour avoir utilisé un langage raciste pour décrire des athlètes rivaux lors du contre-la-montre olympique à Fuji.

Moster a été filmé en utilisant un langage désobligeant alors qu’il exhortait le coureur allemand Nikias Arndt alors qu’il roulait derrière l’Erythréen Amanuel Ghebreigzabhier et l’Algérien Azzedine Lagab sur la route, avec les commentaires clairement audibles sur la diffusion de la course par la station allemande ARD mercredi.

L’ancien coureur Moster, directeur sportif de l’équipe allemande depuis 2012, s’est ensuite excusé. La Fédération olympique allemande a annoncé jeudi avoir ordonné à l’homme de 54 ans de rentrer chez lui après les Jeux.

« La direction de l’équipe aux Jeux Olympiques de Tokyo a décidé que Patrick Moster ne peut pas continuer son travail en tant que leader de l’équipe nationale de cyclisme et retournera en Allemagne », a déclaré l’équipe dans un communiqué.

Le cycliste allemand Rick Zabel, qui ne participe pas aux Jeux olympiques, a posté sur Instagram pour condamner le langage de Moster tout en demandant pourquoi rien de plus n’avait encore été fait.

« Même si je ne suis pas moi-même aux Jeux Olympiques, j’ai honte des déclarations », a écrit Zabel. « Personnellement, je ne peux pas comprendre que la (fédération allemande de cyclisme) ou (la fédération olympique) n’ait pas pris de mesures immédiates après ce comportement.

« Si vous voulez représenter les valeurs olympiques et les campagnes contre le racisme de manière crédible, un tel incident ne doit pas être toléré. »

Team Africa Rising, une organisation qui cherche à développer le cyclisme à travers l’Afrique et à créer un certain nombre d’équipes professionnelles basées sur le continent, a publié une déclaration disant que Moster doit quitter son poste.

Dans un tweet, l’organisation a écrit : « Nous appelons à la démission immédiate et inconditionnelle de #PatrickMoster #GermanyCycling C’est totalement inacceptable et des excuses ne suffisent pas ».

Lagab a tweeté sa propre réponse au langage désobligeant utilisé pour le décrire, écrivant sur Twitter : « Eh bien, il n’y a pas de course de chameaux aux #olympics, c’est pourquoi je suis venu au cyclisme. Au moins j’y étais à #Tokyo2020 ».

Arndt a également posté pour condamner les propos tenus par son entraîneur.

« Je suis consterné par les incidents du contre-la-montre olympique d’aujourd’hui et je voudrais me démarquer clairement des déclarations du directeur sportif ! » a écrit le joueur de 29 ans.

« De tels propos ne sont pas acceptables. Les Jeux olympiques et le cyclisme sont synonymes de tolérance, de respect et d’équité. Je représente ces valeurs à 100 % et je tire mon chapeau à tous les grands athlètes venus du monde entier ici à Tokyo ! »

Hier soir, l’instance dirigeante mondiale du cyclisme, l’UCI, a publié une déclaration disant qu’elle « regrette profondément » les propos de Moster, bien qu’elle n’ait pas indiqué si elle chercherait à prendre des mesures par elle-même.

