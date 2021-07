Jeux olympiques de Tokyo : le directeur général de l’OMS s’adresse au CIO

« Ce n’est pas seulement une indignation morale, c’est aussi épidémiologiquement et économiquement autodestructeur », a déclaré Tedros, ajoutant que plus la pandémie se prolonge, plus elle entraînera de troubles socio-économiques.

S’adressant aux membres du Comité international olympique à Tokyo, Tedros a déclaré que l’échec mondial du partage des vaccins, des tests et des traitements alimentait une « pandémie à deux voies ». Les pays qui disposent de ressources adéquates comme les vaccins s’ouvrent, tandis que d’autres se verrouillent dans le but de ralentir la transmission du virus.

le Les Jeux de Tokyo devraient s’ouvrir vendredi après avoir été reportés l’année dernière en raison de la pandémie.

L’augmentation des cas de Covid-19 à Tokyo a éclipsé les Jeux olympiques, qui ont interdit tous les spectateurs des jeux ce mois-ci après que le Japon a déclaré l’état d’urgence.

Les cas autour de la capitale japonaise ont augmenté de plus de 1 000 nouvelles infections par jour ces derniers jours. À l’échelle nationale, le Japon a signalé plus de 848 000 cas de Covid et plus de 15 000 décès dans le cadre d’un déploiement de vaccin relativement lent.

La première cas positif au Covid-19 au village des athlètes ce week-end et, jusqu’à présent, plus de 70 cas ont été liés aux Jeux de Tokyo.

Mercredi, Tedros a déclaré que les jeux étaient une célébration de « quelque chose dont notre monde a besoin maintenant, plus que jamais – une célébration de l’espoir ». Bien que la pandémie ait peut-être reporté les jeux, il a déclaré qu’elle ne les « avait pas vaincus ».