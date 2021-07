Jeux olympiques de Tokyo: le champion des maîtres Hideki Matsuyama espère l’or au golf après la récupération de Covid-19 | Actualités golfiques

Hideki Matsuyama fait partie des favoris avant le tournoi dans l’épreuve de golf masculin aux Jeux Olympiques de Tokyo

Le champion des maîtres Hideki Matsuyama rêve d’un succès à domicile aux Jeux olympiques de Tokyo, craignant que Covid-19 ne l’empêche de concourir pour l’équipe du Japon.

Matsuyama a été contraint de se retirer du Rocket Mortgage Classic du PGA Tour à Detroit au début du mois après avoir été testé positif pour le coronavirus, ce qui lui a également fait manquer l’Open du Royal St George’s.

Le joueur de 29 ans n’a pas figuré en compétition depuis son test positif au Covid-19 mais a pu s’entraîner depuis sa convalescence au Japon. Il est maintenant impatient de revenir à l’action dans le cadre d’une équipe solide – avec sept des 20 meilleurs au monde – à Kawagoe City.

Matsuyama jouera aux côtés de l’Australien Marc Leishman et du Canadien Corey Conners au cours des deux premiers jours

« Pour pouvoir représenter le Japon et jouer dans le pays d’origine, dans des Jeux olympiques à domicile, c’est probablement la première et la dernière fois que je pourrai le faire, donc je suis très heureux de pouvoir participer aux Jeux olympiques ici », a déclaré Matsuyama mardi.

« Il y a trois semaines, j’ai été testé positif pour Covid-19 et je n’étais pas vraiment sûr de pouvoir me rendre sur scène ici, donc finalement je suis là et je suis très heureux de pouvoir être ici.

Matsuyama et Rikuya Hoshino représentent le Japon chez les hommes, tandis que Nasa Hataoka et Mone Inami concourront chez les femmes

« J’ai été testé positif pour Covid pendant environ 10 jours, donc pendant ce temps je restais à la maison et faisais de mon mieux pour récupérer des symptômes. Pendant ce temps, je n’ai pas pu m’entraîner, mais une fois de retour au Japon, j’ai J’ai commencé à m’entraîner. Donc en termes de préparation, ça a commencé un peu avec un peu de retard mais j’espère que je pourrai être dans la meilleure forme possible pour l’événement cette semaine.

La victoire de Matsuyama en Masters est son seul top 10 mondial à ce jour en 2021, le n ° 20 mondial ne terminant pas plus haut que la 23e à égalité lors de ses quatre départs depuis qu’il a remporté la veste verte à Augusta National.

Matsuyama est devenu le premier champion masculin majeur du Japon et le premier vainqueur asiatique du Masters

L’événement aura lieu au Kasumigaseki Country Club, l’un des clubs les plus prestigieux du Japon, où Matsuyama avait précédemment remporté le championnat amateur Asie-Pacifique en 2010 et réservé sa première apparition en Masters.

« D’une certaine manière, Kasumigaseki a été un lieu et un catalyseur pour me permettre de progresser et de grandir, alors j’espère pouvoir faire de même cette semaine et passer à un autre niveau », a ajouté Matsuyama.

« Depuis ma victoire en Masters, je n’ai pas eu les meilleurs résultats jusqu’à présent cet été, donc je suis un peu nerveux, mais j’ai vraiment hâte, je pense que ça va être vraiment amusant et je suis vais essayer de faire de mon mieux pour bien jouer. »