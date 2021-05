Jeux Olympiques de Tokyo: le Brésil va commencer à livrer les vaccins COVID-19 aux athlètes avant les Jeux | Actualités Olympiques

Le Brésil est sur le point de commencer à fournir des vaccins COVID-19 aux athlètes avant les Jeux Olympiques

Le gouvernement brésilien est sur le point de commencer à fournir des vaccins COVID-19 aux athlètes, entraîneurs, arbitres et médias accrédités se rendant aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo.

Le ministre de la Santé, Marcelo Queiroga, a déclaré mardi que le Brésil utiliserait 4 050 doses du vaccin Pfizer et 8 000 autres de la société pharmaceutique chinoise Sinovac.

« Nous vaccinerons nos athlètes et entraîneurs olympiques pour nous assurer qu’ils peuvent très bien performer dans leurs capacités et remporter de nombreuses médailles », a déclaré Queiroga.

Il estime que 1 814 personnes seront vaccinées pour se rendre au Japon, les doses restantes devant être administrées au système de santé public.

Le programme de vaccination des athlètes débutera mercredi et se déroulera à Sao Paulo, Rio de Janeiro et Fortaleza. Il fait suite à des mesures similaires prises par des pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis et l’Australie.

Les Jeux Olympiques, qui ont déjà été retardés de 12 mois en raison de la pandémie de coronavirus, devraient s’ouvrir le 23 juillet.

Le Brésil a attribué plus de 420000 décès au COVID-19, une seconde aux États-Unis. Une variante plus contagieuse de la maladie a presque provoqué l’effondrement du système de santé du pays en mars et avril, mais le nombre d’hospitalisations et de décès a diminué en mai.

Le déploiement de la vaccination au Brésil a été lent et a été ciblé sur les personnes âgées de 60 ans et plus. Le président Jair Bolsonaro a refusé de prendre des vaccins et fait l’objet d’une enquête du Sénat pour la gestion de la pandémie par son administration.