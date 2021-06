Jeux olympiques de Tokyo : l’Association olympique britannique affirme que la vaccination des athlètes est en bonne voie | Actualités des Jeux Olympiques

La BOA a déclaré mardi que seulement 14% des voyageurs n’avaient pas encore reçu de vaccin

L’Association olympique britannique a déclaré qu’elle était sur la bonne voie pour garantir que tous les athlètes et le personnel soient entièrement vaccinés contre Covid-19 avant les Jeux olympiques de Tokyo.

En vertu d’un accord entre la BOA et le gouvernement annoncé le mois dernier, tous les membres du groupe de voyage se voient offrir des vaccins mis à disposition grâce à un accord entre le Comité international olympique et Pfizer.

La BOA a déclaré mardi que seulement 14% des voyageurs n’avaient pas encore reçu de vaccin, la grande majorité des personnes restantes devant recevoir leur première dose cette semaine.

Il y a un intervalle minimum de trois semaines entre les doses du vaccin Pfizer. PA comprend que les vaccinations ne seront pas une condition préalable à la sélection et au voyage des athlètes pour les Jeux, s’ils souhaitent refuser l’opportunité.

Les Jeux olympiques devraient commencer à Tokyo le 23 juillet

La mise à jour est intervenue lorsque le président de la BOA, Sir Hugh Robertson, a écrit au président du comité d’organisation des Jeux de Tokyo, le président Hashimoto, pour garantir que l’organisation « fait tout son possible pour minimiser tout risque pour le peuple japonais ».

Il reste un malaise considérable au Japon quant à l’organisation des Jeux, Tokyo étant toujours en état d’urgence et le Japon ayant jusqu’à présent mis du temps à déployer le vaccin auprès de sa population.

Le directeur général de la BOA, Andy Anson, a déclaré: « C’est notre priorité de protéger non seulement la santé de nos athlètes et de la délégation plus large, mais aussi de nos hôtes à Tokyo.

« Nos relations au Japon sont incroyablement importantes pour nous et nous ne ferions rien pour les mettre en danger, dans la mesure où nous allons au-delà des exigences du livre de jeu avec nos protocoles de test et d’isolement.

« Tout le monde subira un test PCR 14 jours avant le voyage et des tests réguliers de flux latéral par la suite, car nous nous protégeons également pour la préparation finale des Jeux. Cela signifie éviter les contacts étroits ou aller dans des espaces surpeuplés ou intérieurs.

« Nous passerons ensuite deux tests PCR dans les 96 heures suivant le voyage, avant un dernier test le jour du départ. Nous faisons tout notre possible, et plus que nécessaire, pour nous assurer que notre délégation est exempte de Covid à son arrivée à Japon. »