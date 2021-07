Jeux Olympiques de Tokyo – J’ai un bon tirage mais ça ne va pas être facile : PV Sindhu

Forte aspirante aux médailles aux Jeux de Tokyo, l’as de la navette indienne PV Sindhu a admis vendredi avoir obtenu un tirage au sort favorable, mais a insisté sur le fait qu’elle devait être au top de sa forme car aucun match ne sera facile au niveau olympique. Championne du monde en titre et médaillée d’argent des Jeux de Rio, Sindhu a été tirée au sort avec la Hongkongaise Cheung Ngan Yi (classée 34e) et l’Israélienne Ksenia Polikarpova (classée 58e) dans le groupe J du simple féminin. « C’est un bon tirage en phase de groupes. La fille de Hong Kong joue bien et ça va être un bon match », a déclaré Sindhu, qui est numéro sept mondial, dans un communiqué publié par la Badminton Association of India (BAI).

« Tout le monde va être en pleine forme, j’espère que je vais bien. Chaque match est important donc je vais prendre match par match. C’est olympique et ça ne va pas être facile, chaque point est très important », a déclaré la sixième tête de série. Sindhu a un record de victoires contre ses adversaires de la phase de groupes Ngan Yi et Polikarpova dans les cinq et deux rencontres jouées jusqu’à présent contre eux respectivement.

En simple messieurs, le n°15 mondial B Sai Praneeth a été placé dans le groupe D aux côtés du n°29 mondial Mark Caljouw des Pays-Bas et du n°47 israélien Misha Zilberman. «C’est un tirage mitigé, pas si difficile et pas si bon. Je dois être à 100 pour cent pour gagner tous les matchs et ce sera un bon match pour moi », a déclaré Praneeth, médaillé de bronze des Championnats du monde. La paire de doubles hommes, n ° 10 mondial, composée de Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy, devrait cependant faire face à un défi de taille. au stade de la ligue.

Le duo a été placé dans le groupe A aux côtés de la tête de série et duo indonésien n°1 mondial composé de Kevin Sanjaya Sukamuljo et Marcus Fernaldi Gideon, qui a également terminé en tête du classement Race to Tokyo, et du duo n°3 mondial Chinese Taipei. de Lee Yang et Wang Chi-Lin. Les Anglais Ben Lane et Sean Vendy sont la quatrième paire classée dans le groupe A. « C’est un groupe très équilibré, ce qui signifie que même si vous perdez un match, vous êtes toujours dans le match parce que personne ne sait ce qui va se passer », a déclaré Mathias Boe, entraîneur de l’Inde en double danois. « Nous allons nous concentrer sur la préparation autant que possible au cours des dernières semaines. Nous attaquerons sur le court et j’espère que nous obtiendrons de bons résultats. Je suis positif, c’est un bon défi pour nous. » Dans la catégorie simple, 42 joueurs sont répartis en 14 groupes, chaque groupe étant composé de trois joueurs. Le meilleur joueur de chaque groupe se qualifiera pour la phase à élimination directe. Dans la catégorie double, 16 paires sont divisées en quatre groupes avec les deux meilleures paires de chaque groupe se qualifiant pour les huit dernières étapes. Les matchs de badminton débuteront le 24 juillet.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici