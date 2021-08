Jeux olympiques de Tokyo : Jack Laugher révèle qu’il a presque arrêté de plonger en raison de problèmes de santé mentale | Actualités des Jeux Olympiques

Jack Laugher dit que surmonter ses difficultés personnelles pour remporter une médaille de bronze en plongeon signifie plus que tout pour lui et c’est encore mieux que de remporter l’or aux Jeux de Rio en 2016

Le plongeur britannique Jack Laugher dit qu’il a presque abandonné le sport en raison de problèmes de santé mentale – et surmonter ces difficultés pour remporter le bronze à Tokyo « signifie plus » que sa médaille d’or aux Jeux de Rio en 2016.

Le joueur de 26 ans a terminé troisième au tremplin masculin de 3 m alors que les Chinois Xie Siyi et Wang Zongyuan ont remporté respectivement l’or et l’argent.

Laugher a considéré le triomphe comme une victoire personnelle qui « signifiait tout » pour lui et a montré que son travail acharné à travers des moments extrêmement difficiles avait porté ses fruits.

« C’était tout simplement incroyable. C’était comme un énorme poids sur mes épaules hier », a déclaré Laugher.

Laugher a remporté le bronze au tremplin de 3 m à Tokyo

« J’ai traversé beaucoup de choses au cours des deux dernières années. Ma carrière de plongeur a vraiment pris une mauvaise tournure et ma santé mentale a fait de même.

« Mais hier, c’était comme un triomphe. C’était comme l’aboutissement de beaucoup de travail acharné, d’amour et de soutien de la part de beaucoup de gens et je viens de m’effondrer.

« J’étais tellement nerveux avant mon dernier plongeon mais j’ai vraiment essayé de rester concentré et dès que j’ai vu que j’étais sur le podium, j’étais tellement soulagé que tout ce que j’ai surmonté, j’ai eu l’impression d’avoir enfin commencé pour le mettre derrière moi et comme si j’étais enfin de retour à moi-même. »

Laugher a expliqué à quel point il avait subi une énorme perte de confiance lors des Championnats du monde de 2019 et cela l’a vu tomber dans une ornière dont il a eu du mal à sortir.

« J’ai raté à peu près mon dernier plongeon alors que j’étais si loin devant, en vue de mon premier titre de champion du monde », a déclaré Laugher.

« J’ai glissé de la première à la troisième place et celle-là m’a vraiment beaucoup affecté. Ma confiance était dans un état absolu.

« Ensuite, le problème a persisté et c’est à ce moment-là qu’il a vraiment commencé à affecter ma santé mentale. Je ne pouvais pas sortir de l’ornière, je ne pouvais pas comprendre pourquoi cela se produisait.

« Je m’entraînais tous les jours et je m’en donnais à 110 % et je faisais toujours cette erreur jour après jour. jamais eu auparavant.

« J’ai tellement utilisé mes amis et ma famille et je me suis appuyé sur eux pour m’aider, et ce sont eux qui m’ont aidé à sortir de l’ornière.

« Quand j’étais au plus bas, je voulais arrêter parce que je n’aimais pas ça, je détestais ça, c’était affreux et il y a tellement de choses qu’un homme peut vraiment supporter.

« Mais maintenant, je suis ici avec une médaille autour du cou, j’ai l’impression que c’est la rédemption, j’ai l’impression d’être de retour et j’espère pouvoir utiliser cet élan maintenant pour continuer à avancer et à essayer d’être la meilleure version de moi-même possible être. »

Rire: Biles s’exprimant a validé mes sentiments

La gymnaste américaine Simone Biles s’est retirée de la finale du concours complet par équipe féminine pour protéger sa santé mentale, et Laugher a admis que cela l’avait aidé à valider ses propres sentiments et émotions face à ses propres difficultés personnelles.

Biles, qui s’est ensuite retirée des finales individuelles au saut de cheval et aux barres asymétriques, suivies de la finale au sol dimanche, a remporté le bronze à la poutre pour décrocher sa septième médaille olympique.

Simone Biles a remporté le bronze à son retour à l’action à Tokyo

Laugher a déclaré qu’il ressentait une « énorme quantité d’empathie » pour Biles et que le problème auquel elle était confrontée était « extrêmement similaire » à ce qu’il traversait.

« Ce qu’elle traverse a beaucoup validé ce que je traverse », a-t-il déclaré.

« Cela m’a vraiment fait sentir comme une athlète surhumaine comme Simone Biles, l’un des meilleurs que nous ayons jamais vu est de traverser un problème comme celui-là, que je traverse moi-même.

« Cela m’a vraiment aidé à confirmer que mes sentiments sont réels, c’était une chose très réelle que je traversais.

« Je pense que c’est la chose incroyable à propos de ces Jeux – les gens parlent de santé mentale plus que jamais et pour beaucoup de gens, cela validera, espérons-le, ce qu’ils traversent à la maison et sentira qu’ils peuvent commencer à progresser et à obtenir l’aide dont ils ont besoin et qu’ils méritent. »