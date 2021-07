Jeux olympiques de Tokyo : Connaissez votre olympien

Le militant chevronné Tarundeep Rai est l’un des archers indiens les plus décorés. L’archer vétéran, qui a maintenant 37 ans, a parcouru un long chemin depuis sa première apparition olympique en 2004 à Athènes. Commençant sa carrière dans le tir à l’arc à l’âge de 19 ans, il a écrit l’histoire en devenant le premier Indien à remporter une médaille d’argent dans la catégorie individuelle masculine aux Jeux asiatiques de 2010 à Guangzhou, en Chine.

Pour ses réalisations en tir à l’arc, Tarundeep a reçu le prix Arjuna en 2005 et en 2020, le gouvernement indien avait honoré l’archer vétéran en lui décernant le prix Padma Shri, la quatrième plus haute distinction civile en Inde.

Âge – 37

Sport/Discipline – Tir à l’arc

Classement de travail – 17

Premiers Jeux Olympiques – Athènes 2004

Réalisations majeures

Championnats du monde

Argent – Équipe masculine, 2019 Hertogenbosch

Argent – Équipe masculine, Madrid 2005

Championnats d’Asie de tir à l’arc

Bronze – Équipe Classique, 2019 Bangkok

Bronze – Equipe Classique, 2005 New Delhi

jeux du Commonwealth

Bronze – Arc Classique Equipe Hommes, 2010 Delhi

Jeux Asiatiques

Argent – Individuel, 2010 Canton

Bronze – Équipe masculine, 2006 Doha

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Tarundeep est prêt pour probablement sa dernière apparition aux Jeux olympiques – sa troisième à Athènes en 2004 et à Londres en 2012. Il a atteint les quotas requis pour les Jeux olympiques de Tokyo et se rendra dans la capitale japonaise avec Atanu Das et Praveen Jadhav. Il espère tirer sa révérence avec une médaille olympique cet été.

Performances récentes

Alors que ses compatriotes Atanu Das et Deepika Kumari ont remporté l’or dans les étapes de la Coupe du monde à Paris, Tarundeep a fait une sortie précoce dans les 32 derniers de l’étape 1 de la Coupe du monde alors qu’il s’inclinait face à Nicholas D’Amour de Virgin Island en barrage 5-6 (9-10). En raison de la pandémie de COVID-19, Tarundeep avait décidé de faire partie du campus de l’Asl et de s’entraîner pour les Jeux olympiques.

Performances aux Jeux Olympiques de Rio 2016

Tarundeep n’a pas participé aux Jeux olympiques de Rio 2016. Sa dernière apparition pour l’Inde dans le tournoi a eu lieu aux Jeux olympiques de 2012, où il a terminé 31e au classement individuel masculin et 12e au classement par équipe masculin indien.

