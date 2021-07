Jeux olympiques de Tokyo : Connaissez votre olympien

Pravin Jadhav, 25 ans, du district de Satara dans le Maharashtra fera ses débuts olympiques à Tokyo, représentant l’Inde dans trois épreuves, dont l’arc classique individuel hommes, l’arc classique hommes par équipe et l’arc classique mixte par équipe. Issu d’une famille d’ouvriers, qui vivait dans une cabane près d’un drain, Jadhav accompagnerait son père adolescent pour aider dans les fermes.

Il s’est intéressé au sport dès son plus jeune âge et est finalement tombé amoureux du tir à l’arc en utilisant cette discipline pour se sortir des difficultés financières.

Aujourd’hui, Jadhav se prépare à représenter l’Inde aux Jeux olympiques.

Il a remporté la médaille de bronze lors de l’étape 1 de la Coupe d’Asie à Bangkok dans l’équipe masculine d’arc classique en 2018 et est depuis devenu l’un des meilleurs archers indiens.

Jadhav a remporté la médaille d’argent aux Championnats du monde et faisait partie de l’équipe qui est devenue la première indienne à atteindre la finale des Championnats du monde de tir à l’arc depuis 2005.

Avec l’argent, Jadhav, Atanu Das et le vétéran Tarundeep Rai ont réservé leur siège pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Âge – 27

Sport/Discipline – Tir à l’arc

Classement de travail – 41 (Arc Classique Hommes)

Réalisations majeures

Championnats du monde

Argent – Équipe masculine, 2019 Hertogenbosch

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

En 2019, Jadhav, Atanu et Tarundeep ont décroché l’argent lors de la finale des Championnats du monde de tir à l’arc en battant le Canada, sixième tête de série, pour se qualifier pour les huitièmes de finale, ce qui les a aidés à obtenir une place olympique. Une équipe indienne masculine confiante en arc classique a battu le Taipei chinois en quarts de finale, puis a éliminé les Pays-Bas pour atteindre la finale des Championnats du monde. L’équipe indienne masculine d’arc classique a dû se contenter de l’argent après avoir perdu contre la Chine en finale.

Performances récentes

Jadhav a participé à la Coupe du monde 2021 à Paris et s’est qualifié pour le quatrième tour avant de s’incliner 2-6 face à l’Anglais Patrick Huston. L’archer a terminé neuvième du tournoi. Il a également participé à la Coupe du monde à Guatemala City en avril, mais a été évincé du tournoi au troisième tour lui-même. Récemment, le Premier ministre Narendra Modi a fait l’éloge du jeune dans son émission de radio mensuelle, « Mann Ki Baat ». Le Premier ministre a souligné les difficultés rencontrées par Jadhav et sa famille et son parcours vers les Jeux olympiques.

