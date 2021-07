Jeux olympiques de Tokyo : Connaissez votre olympien

Représentant l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 à l’âge de 20 ans, Srihari Nataraj sera en compétition avec les meilleurs sur la plus grande scène de toutes. Originaire de Bangalore, Srihari est l’un des plus jeunes membres à représenter l’Inde aux Jeux olympiques de cette année et concourra dans la catégorie 100 m dos en natation. Nataraj a représenté le pays aux Jeux du Commonwealth de 2018, aux Jeux asiatiques de 2018 et aux Jeux olympiques d’été de la jeunesse de 2018.

Nataraj est le deuxième Indien à se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 en faisant la coupe «A» après son compatriote Sajan Prakash. Le nageur indien a récemment remporté deux médailles d’or au championnat ouvert d’Ouzbékistan.

Âge – 20

Sport/Discipline – La natation

Réalisations majeures

A représenté l’Inde en

Jeux du Commonwealth 2018 – Gold Coast

Jeux Asiatiques 2018 – Jakarta

Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été 2018 – Buenos Aires

Championnats du monde aquatiques 2019 – Gwangju

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Le nageur de 20 ans s’est qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 après que la FINA ait approuvé la qualification standard « A » du nageur indien dans le contre-la-montre masculin du 100 m dos lors du trophée Sette Colli à Rome. Après avoir obtenu une qualification «B», le nageur de Bengaluru a reçu un autre contre-la-montre des organisateurs pour améliorer son chronométrage, ce qu’il a finalement fait et a réservé sa place aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Performances récentes

Srihari a récemment remporté deux médailles d’or au championnat ouvert d’Ouzbékistan. Le jeune avait réussi un temps impressionnant de 25,11 secondes pour remporter l’or dans l’épreuve de qualification olympique accréditée par la FINA. Sur ses superbes performances dans le tournoi, le nageur de Bengaluru a amélioré son chronométrage dans le contre-la-montre pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

