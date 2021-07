Jeux olympiques de Tokyo : Connaissez votre olympien

De l’abandon scolaire à la représentation de l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, cela a été tout un parcours pour KC Ganapathy et Varun Thakkar.

Tous deux sont nés et ont grandi à Chennai et ont commencé leur carrière dans le même club, s’entraînant huit à neuf heures par jour. Au fur et à mesure de leur carrière, le duo a commencé à concourir individuellement dans les mêmes compétitions, qu’il s’agisse d’événements nationaux ou internationaux, ce qui les a finalement transformés en rivaux.

Ganapathy a ensuite représenté l’Inde aux Jeux asiatiques en 2010. Cependant, les marées ont changé lorsque les bateaux 29er ont été introduits en Inde et le duo a vu une occasion en or de transformer leur rivalité en partenariat.

Maintenant, Thakkar fait l’aviron et Ganapathy est à la barre et le duo a trouvé le succès après être passé de 29 à 49. Le duo a d’abord connu un grand succès lorsqu’il a remporté le bronze aux Jeux asiatiques de 2018 à Jakarta en voile.

En 2021, ils ont participé aux éliminatoires olympiques asiatiques et ont terminé premiers à réserver leurs billets pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Statistiques de KC Ganapathy

Âge – 25

Sport/Discipline – Voile (49ers)

Premiers Jeux Olympiques – Tokyo 2020

Statistiques de Varun Thakkar

Âge – 26

Sport/Discipline – Voile (49ers)

Premiers Jeux Olympiques – Tokyo 2020

Réalisations majeures (collectif)

Jeux Asiatiques

Bronze – Jeux Asiatiques Voile (49ers), 2018 Jakarta

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Les marins des 49ers ont participé à l’Open de Mussanah, qui est l’un des quatre tournois organisés par les tournois de qualification olympique d’Asie et d’Afrique. Le duo a terminé premier, remportant l’or et assurant sa première apparition aux Jeux olympiques.

Performances récentes

En 2019, Thakkar et Ganapathy ont participé au Championnat d’Asie à Abu Dhabi où ils ont terminé deuxièmes et ont remporté l’argent. La même année, le duo a également participé au championnat du monde des 49ers à Auckland où ils ont terminé 65e et 39e du championnat d’Océanie 2019 au même endroit.

Mais après beaucoup d’entraînement pendant la pandémie, le duo a remporté l’or au Mussanah Open Championship.

