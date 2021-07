Jeux olympiques de Tokyo : Connaissez votre olympien

Sania Mirza est la première femme indienne à remporter un titre WTA et à atteindre la première place du classement WTA en double. Elle s’est également classée parmi les 30 premières au classement WTA en simple.

Sania a fait ses débuts sur le circuit senior à l’âge de 14 ans lors d’un événement ITF à Chandigarh. Entré dans le tournoi en tant que wild card, elle a affronté Geeta Manohar, qui avait trois ans de plus qu’elle. Et Sania a remporté le match 6-0, 6-1.

Depuis lors, elle a remporté six titres du Grand Chelem et remporté huit médailles aux Jeux asiatiques et a consolidé son statut comme l’une des meilleures stars du tennis indien.

Maintenant, mère d’un enfant de deux ans, Sania est récemment revenue au tribunal cette année et se prépare pour une quatrième apparition aux Jeux olympiques.

Âge – 34

34 Sport/Discipline – Tennis

Tennis Classement de travail – 160

160 Premiers Jeux Olympiques – Pékin 2008

Réalisations majeures

Grand Chelem

Titre en double mixte – 2009, Open d’Australie

2009, Open d’Australie Titre en double mixte – 2012, Internationaux de France

2012, Internationaux de France Doubles Mixtes Titre – 2014, US Open

– 2014, US Open Titre en double féminin – 2015, Wimbledon

2015, Wimbledon Titre en double féminin – 2015, US Open

2015, US Open Titre en double féminin – 2016, Open d’Australie

Jeux Asiatiques

Bronze – Doubles mixtes, 2002 Pusan

Doubles mixtes, 2002 Pusan Or – Simple Femmes, 2006 Doha

Simple Femmes, 2006 Doha Bronze – Simple Femmes, 2010 Canton

Simple Femmes, 2010 Canton Or – Femmes célibataires, 2014 Incheon

jeux du Commonwealth

Argent – Simple Femmes, 2010 Delhi

Simple Femmes, 2010 Delhi Bronze – Double Dames, 2010 Delhi

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

La superstar est triple olympienne et est prête pour sa quatrième participation aux Jeux de Tokyo. Elle sera partenaire d’Ankita Raina dans la catégorie double dames. Sania avait représenté l’Inde aux Jeux olympiques de Pékin, Londres et Rio en faisant équipe avec Sunitha Rao, Rushmi Chakravarthi et Prathana Thombare, respectivement.

Performances récentes

Sania a fait son retour compétitif après une pause de 12 mois plus tôt cette année. En mars, avec son partenaire Andreja Klepac de Slovénie, elle s’est qualifiée pour les quarts de finale du Qatar Total Open. Avant de faire son retour au championnat de Wimbledon 2021, Mirza a également participé à des tournois de mise au point à Birmingham et Eastbourne en juin.

Performances aux Jeux Olympiques de Rio 2016

Sania s’est associée à Rohan Bopanna en double mixte pour atteindre les demi-finales. Le duo a perdu contre l’équipe tchèque de Lucie Hradecka et Radek Stepanek dans le match pour la médaille de bronze.

