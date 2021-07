Jeux olympiques de Tokyo : Connaissez votre olympien

Née à Ahmedabad (Gujarat), Ankita Raina est actuellement la star du tennis indien la mieux classée en simple et en double. Elle a régulièrement grimpé dans les classements et a remporté des titres sur le circuit ITF.

Raina est la cinquième joueuse du pays à atteindre le top 200 du classement WTA en simple, et elle devrait également finir dans le top 100.

En 2020, Raina faisait partie de l’équipe indienne de la Fed Cup qui a marqué l’histoire en se qualifiant pour la toute première fois pour les éliminatoires du groupe mondial. Elle a remporté une victoire cruciale en simple contre la talentueuse Aldila Sutjiadi, puis s’est associée à Sania Mirza pour battre Sutziyadi et Nugroho 7-6 (4), 6-0 pour sceller la place de l’Inde dans les barrages. En 2018, Raina est devenue la seule femme après Mirza à remporter le bronze au tennis en simple aux Jeux asiatiques.

Âge – 28

28 Sport/Discipline – Tennis

Tennis Classement de travail – 95 (doubles) 182 (simples)

95 (doubles) 182 (simples) Premiers Jeux Olympiques – Tokyo 2021

Réalisations majeures

Jeux Asiatiques

Bronze – Simple Femmes, 2018 Palembang

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Raina a été choisie par la triple olympienne Sania pour la rejoindre dans l’équipe féminine de double aux Jeux olympiques de Tokyo. Elle fera ses débuts aux Jeux d’été.

Performances récentes

Raina a fait ses débuts à Wimbledon plus tôt cette année, participant au double féminin et au double mixte. En double mixte, elle était partenaire de Ramkumar Ramanathan. La paire est sortie au premier tour en perdant face à ses compatriotes Sania et Rohan Bopanna. En double féminin, Raina et sa partenaire américaine Lauren Davis ont perdu au premier tour.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici