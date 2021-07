Jeux olympiques de Tokyo : Connaissez vos olympiens

Une aura d’attente et de positivité entoure l’équipe indienne de hockey masculin alors qu’elle lance une autre candidature pour la gloire olympique dans quelques jours. Il y a des encouragements de toutes parts et malgré une équipe de 10 joueurs qui feront leurs débuts olympiques à Tokyo, l’équipe est toujours parmi les favorites pour remporter une médaille, oserais-je dire, même l’or.

Alors, qu’est-ce qui a contribué à cette attente élevée?

Pour commencer, l’équipe a été assez cohérente ces dernières années. Ils ont constamment enregistré des victoires contre des équipes fortes. Depuis les Jeux de Rio, ils ont terminé deuxièmes du Trophée des champions, remporté le bronze aux Jeux asiatiques, remporté l’or à la Coupe d’Asie masculine, remporté des médailles d’or successives au Trophée des champions asiatiques, terminé en tête des World Hockey Series, entre autres.

L’équipe est un mélange sain de vieux et de jeunes. La défense est leur point fort, mais un manque d’expérience dans l’attaque pourrait être un sujet de préoccupation. Et sous la direction de Manpreet Singh et les conseils de l’entraîneur Graham Reid, l’équipe a tous les atouts pour rentrer chez elle avec une médaille.

Sport/Discipline : Hockey sur gazon (hommes)

Hockey sur gazon (hommes) Classement mondial: 4

4 Premiers Jeux Olympiques : 1928, Amsterdam (Pays-Bas)

1928, Amsterdam (Pays-Bas) Piscine des Jeux Olympiques de Tokyo : L’Inde est dans la poule A aux côtés de l’Argentine, championne du monde en titre, de l’Australie, du Japon, de l’Espagne et de la Nouvelle-Zélande.

Réalisations majeures

Aux Jeux Olympiques

Or: 1928, Amsterdam

1928, Amsterdam Or: 1932, Los Angeles

1932, Los Angeles Or: 1936, Berlin

1936, Berlin Or: 1948, Londres

1948, Londres Or: 1952, Helsinki

1952, Helsinki Or: 1956, Melbourne

1956, Melbourne Or: 1964, Tokyo

1964, Tokyo Or: 1980, Moscou

Coupe du monde

Jeux Asiatiques

Or: 1966, Bangkok

1966, Bangkok Or: 1998, Bangkok

1998, Bangkok Or: 2014, Incheon

Qualification olympique de Tokyo

En novembre 2019, l’Inde a affronté la Russie lors des qualifications olympiques FIH à deux manches à Bhubaneswar. Au match aller, l’Inde a surclassé son adversaire 4-2 et a encore amélioré son jeu au match retour, écrasant la Russie 7-1 pour une victoire totale de 11-3. Avec cette victoire, les huit fois médaillés d’or olympiques ont réservé leur place pour l’événement phare.

Spectacle à Rio 2016

L’équipe de hockey masculin de l’Inde a admirablement performé pendant les Jeux olympiques de Rio. Ils ont battu l’Irlande et l’Argentine, ont fait match nul avec le Canada tout en perdant contre l’Allemagne et les Pays-Bas pour se qualifier pour les quarts de finale. La Belgique a battu l’Inde lors des huitièmes de finale.

Inde Effectif

Gardien de but: RP Sreejesh

RP Sreejesh Défenseurs : Harmanpreet Singh, Rupinder Pal Singh, Surender Kumar, Amit Rohidas, Birendra Lakra

Harmanpreet Singh, Rupinder Pal Singh, Surender Kumar, Amit Rohidas, Birendra Lakra Milieu de terrain : Hardik Singh, Manpreet Singh (capitaine), Vivek Sagar Prasad, Nilakanta Sharma, Sumit

Hardik Singh, Manpreet Singh (capitaine), Vivek Sagar Prasad, Nilakanta Sharma, Sumit En avant : Shamsher Singh, Dilpreet Singh, Gurjant Singh, Lalit Kumar Upadhyay, Mandeep Singh.

