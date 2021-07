Jeux olympiques de Tokyo : certains spectateurs sont autorisés sur des sites en dehors du Grand Tokyo

Le ministre japonais des Jeux olympiques, Tamayo Marukawa, a déclaré jeudi que les sites situés en dehors de la zone métropolitaine du Grand Tokyo autoriseraient un nombre limité de spectateurs, tandis que la politique des événements paralympiques sera décidée après la clôture des Jeux olympiques le 8 août.

Les sites olympiques de Fukushima, Miyagi et Shizuoka permettront jusqu’à 50 % de capacité et 10 000 spectateurs, a déclaré Marukawa aux journalistes après une réunion à cinq avec le Comité international olympique, la ville hôte de Tokyo et d’autres autorités.

