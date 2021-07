Jeux olympiques de Tokyo : Andy Murray affirme que remporter une médaille à Tokyo serait la plus grande réussite de sa carrière | Actualités Tennis

Andy Murray a remporté deux médailles d’or consécutives en simple à Londres et à Rio

Le double champion en titre Andy Murray a déclaré que remporter une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo serait la plus grande réussite de sa carrière.

Murray représente l’équipe britannique à ses quatrièmes Jeux olympiques et affrontera la neuvième tête de série Felix Auger-Aliassime du Canada au premier tour du simple masculin.

Le joueur de 34 ans a remporté des matchs consécutifs au niveau du Grand Chelem pour la première fois en quatre ans lors de son retour en simple à Wimbledon le mois dernier, avant de perdre contre l’éventuel demi-finaliste Denis Shapovalov.

« C’est l’objectif, essayer de gagner une autre médaille. Je suis conscient que ce ne sera pas facile », a déclaré Murray avant le tournoi qui débutera samedi.

« Je suis également dans une position légèrement différente de ce que j’étais il y a cinq ans, alors que j’aurais dû en obtenir un. Ce n’est peut-être pas le cas cette fois-ci.

« Mais pour moi, ce serait probablement ma meilleure réussite si je pouvais le faire après tout ce qui s’est passé ces dernières années.

« Je suis motivé pour cette seule raison. Je crois toujours que je peux le faire. Je sais que cela pourrait être le dernier pour moi. Je veux y aller et tout laisser de côté sur le terrain, me battre pour chaque point. «

Murray s’est demandé si ses efforts pour revenir au sommet du sport après ses difficultés physiques ces dernières années en valaient la peine après sa sortie au troisième tour à Wimbledon plus tôt ce mois-ci.

Cependant, l’Écossais, qui a quatre enfants âgés de cinq ans et moins, dit qu’une conversation avec sa fille l’a aidé à réévaluer son évaluation initiale négative.

« Quand je suis rentré à la maison le lendemain de mon match, ma fille m’a dit: » Papa, tu es à la maison parce que tu as perdu un autre match de tennis « . Je lui ai dit: » Oui, mais que fais-tu quand tu perds quelque chose ?’

« Et elle a dit: » Vous essayez et essayez à nouveau « . Et je me suis dit: » Oui, c’est ce que je veux faire « . Je veux continuer à jouer parce que j’aime ça. Je pense toujours que je peux jouer à un niveau élevé.

« Il y a eu des moments difficiles évidemment au cours des derniers mois et de l’année dernière avec les blessures et tout ça, mais pour le moment, c’est la meilleure santé que j’ai été pendant la plus longue période de l’année dernière. »

0:25 Andy Murray révèle comment il a essayé de se préparer à la chaleur et à l’humidité avant la défense de son titre olympique en simple messieurs à Tokyo Andy Murray révèle comment il a essayé de se préparer à la chaleur et à l’humidité avant la défense de son titre olympique en simple messieurs à Tokyo

Le triple champion du Grand Chelem en simple sera également associé à Joe Salisbury dans le double masculin, avec la paire française, deuxième tête de série, Pierre Hugues-Herbert et Nicolas Mahut, leurs adversaires au premier tour.

Murray fait partie d’une équipe de tennis de l’équipe GB de six personnes avec Heather Watson et Liam Broady, le dernier homme du tirage au sort, jouant respectivement contre Anna-Lena Friedsam et Francisco Cerundolo.

Jamie Murray et Neal Skupski affronteront le duo argentin Andres Molteni et Horacio Zeballos en double masculin.

Le numéro un mondial Novak Djokovic affrontera le Bolivien Hugo Dellien au premier tour alors qu’il tente de devenir le premier homme de l’histoire à remporter un chelem d’or des quatre titres du Grand Chelem et l’or olympique en simple la même année.

Pendant ce temps, la championne du simple de Wimbledon, Ashleigh Barty, ouvrira sa campagne contre l’Espagnole Sara Sorribes Tormo, tandis que Naomi Osaka rencontrera la Chinoise Zheng Saisai lors de son premier match depuis son retrait de Roland-Garros, invoquant des inquiétudes concernant sa santé mentale.