Jeux olympiques de Tokyo : Alice Dearing dit que la natation est ouverte à tous après un marathon de 10 km | Actualités des Jeux Olympiques

Alice Dearing n’est que la troisième nageuse noire à représenter la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques

Alice Dearing dit qu’elle espère avoir montré que la natation est ouverte à tous après être devenue la première nageuse noire de Grande-Bretagne à participer aux Jeux olympiques.

Dearing n’était pas satisfaite de son résultat dans l’eau mercredi, se classant 19e au marathon de natation de 10 km féminin. Elle a dit Sky Sports News avant les Jeux qu’elle visait un top 10.

Mais la jeune femme de 24 ans sait que sa présence à Tokyo peut avoir un impact plus large et a déclaré après sa course : « Je veux juste que les gens sachent que peu importe votre race ou vos antécédents, si vous ne savez pas nager, entrer et apprendre à nager.

« Ne laissez personne vous dire que ce n’est pas pour vous. »

Alice Dearing était en larmes après avoir terminé 19e au marathon de natation de 10 km féminin

Mais malgré ses efforts pionniers, Dearing n’a pas pu cacher sa déception face à sa performance dans l’épreuve en eau libre et a eu du mal à retenir ses larmes après la course.

S’adressant au BBC, elle a déclaré: « Je suis vraiment déçue de ça. Je peux faire tellement mieux que ça. J’ai mis beaucoup de travail au cours des quatre dernières années pour arriver ici.

« Je ne peux pas refaire ce que j’ai fait là-bas mais il n’y a que trois ans à Paris. J’ai beaucoup plus à donner, beaucoup plus à apprendre.

« Ce sont mes premiers Jeux olympiques, donc je n’ai certainement pas fini. Je vais juste rentrer à la maison, prendre mon temps, m’en remettre et revenir plus fort. »

Mais malgré avoir terminé 19e, Dearing a déclaré qu’elle était « fier » d’avoir même atteint les Jeux olympiques après avoir presque abandonné le sport il y a quatre ans, révélant que la perte de son financement et de sa place au Centre national l’avait laissée dans « un endroit sombre » .

S'adressant à Sky Sports News avant les Jeux olympiques, Alice Dearing a déclaré qu'elle souhaitait que la natation soit « ouverte et accessible à tous » suite au tollé suscité par la décision d'interdire le port des produits pour cheveux noirs naturels aux Jeux.

Cependant, Dearing s’est battu pour faire partie de l’équipe pour les Jeux de cet été et, ce faisant, n’est devenu que le troisième nageur noir de Grande-Bretagne aux Jeux olympiques, après Kevin Burns (Montréal 1976) et Paul Marshall (Moscou 1980).

Dearing a également fait la une des journaux avant Tokyo pour son soutien au Soul Cap, un bonnet de bain spécialement conçu pour les cheveux noirs naturels.

L’instance dirigeante de la natation, la FINA, a rejeté l’utilisation du Soul Cap aux Jeux de cette année – affirmant qu’il ne correspondait pas à « la forme naturelle de la tête » – mais a depuis déclaré qu’il réexaminerait sa décision après une étude plus approfondie.

« C’est dommage pour ce qui s’est passé, mais je pense que la FINA et le Soul Cap prennent les bonnes mesures », a déclaré Dearing. « Je suis très optimiste que ce sera une meilleure nouvelle la prochaine fois. »