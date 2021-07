Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Tom Dean et Duncan Scott aident la Grande-Bretagne à remporter l’or au relais 4x200m nage libre | Actualités des Jeux Olympiques

Tom Dean, James Guy, Matthew Richards, Duncan Scott posent après avoir remporté la finale du relais 4x200m nage libre aux Jeux olympiques de 2020

Tom Dean est devenu le premier nageur britannique à remporter plus d’une médaille d’or à un seul Jeux olympiques en 113 ans après avoir aidé l’équipe GB à remporter la finale du relais 4x200m nage libre au Centre aquatique de Tokyo.

Dean a réalisé la performance de sa vie pour triompher du 200 m nage libre hommes 24 heures plus tôt dans un record britannique, et il a pris un départ solide, quoique peu spectaculaire, dans la course de relais avant que ses coéquipiers ne terminent le travail.

Aux côtés de Dean, Duncan Scott, qui a remporté l’argent dans la course individuelle de mardi, James Guy et Matthew Richards, et leur temps de six minutes et 58,58 secondes leur a permis de remporter la troisième médaille d’or en natation de l’équipe GB à Tokyo 2020.

Dean est donc le seul nageur britannique à remporter deux médailles d’or aux mêmes Jeux en plus d’un siècle, suivant les traces d’Henry Taylor, qui s’est imposé dans les épreuves masculines de 400 m et 1500 m nage libre en 1908.

Tom Dean, James Guy, Matthew Richards et Duncan Scott s’embrassent après avoir remporté l’or

GB étaient les favoris avant le relais – s’étant également qualifiés le plus rapidement des demi-finales.

Dean a commencé la course et a en fait réalisé le plus lent du quatuor britannique, avec un temps de 1 min 45,72 s, les plaçant derrière le Comité olympique russe et les États-Unis après les 200 premiers mètres.

Guy, cependant, a établi une étroite avance pour les favoris d’avant-course à mi-parcours avec son temps de passage de 1:44.40 et, malgré un départ lent, Richards avait pris cette avance à plus d’une seconde avec son 1:45.01.

Le Britannique Duncan Scott plonge pour la dernière étape du relais 4x200m masculin

Scott, dont la deuxième place derrière Dean mardi signifiait qu’il a remporté sa troisième médaille d’argent olympique, puis l’a ramené à la maison de manière catégorique avec 1:43,45 alors que la Grande-Bretagne a terminé plus de trois secondes devant le deuxième ROC et à seulement 0,03 seconde d’un temps record du monde.

Scott a déclaré: « C’est vraiment spécial avec ces garçons. Matt, troisième, était si calme et les garçons en tête ont très bien exécuté leurs plans de course. Si proche d’un record du monde à la fin – si quoi que ce soit, je suis un peu vidé! »

Dean a déclaré: « Je ne peux même pas le mettre en mots. Je ne pouvais pas hier et je ne peux pas aujourd’hui. Je ne peux pas assez remercier ces garçons, du fond du cœur. Irréel. »

Scott et Guy faisaient partie de l’équipe qui a remporté l’argent dans cette épreuve en 2016, et ce dernier a ajouté : « En tant qu’enfant, gagner une médaille d’or olympique était mon rêve absolu et le faire enfin après 25 ans est assez émouvant. »

L’équipe britannique de relais 4×200 mètres masculin de Tom Dean, James Guy, Matthew Richards et Duncan Scott célèbre après avoir remporté la médaille d’or

Pour Richards, 18 ans, c’était sa première expérience des Jeux Olympiques, et il a déclaré : « Quand vous courez avec des gars comme celui-ci, avoir une bonne jambe est facile.

« Quand ils vous ont préparé aussi bien qu’ils l’ont fait et que vous avez littéralement l’un des meilleurs freestylers du monde et l’un des meilleurs freestylers jamais derrière vous, (c’est un) privilège. Et la confiance qui donne à quelqu’un, et l’expérience, l’argent ne peut pas l’acheter. »

Dean et Scott complètent un doublé pour l’équipe GB au 200 m nage libre Tom Dean a remporté la victoire au 200 m nage libre masculin et la Grande-Bretagne a été laissée pour célébrer un célèbre doublé après que Duncan Scott a décroché l’argent au Centre aquatique de Tokyo.

Le succès du quatuor mercredi matin s’ajoute à ce qui a constitué un début fulgurant pour les Jeux de Grande-Bretagne dans la piscine après la médaille d’or d’Adam Peaty au 100 m brasse hommes et le triomphe de Tom Daley et Matty Lee lors de la finale du plongeon synchronisé 10 m lundi.