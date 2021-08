Jeux olympiques de Tokyo 2020 : Sydney McLaughlin bat son propre record du monde pour remporter le titre du 400 m haies | Actualités des Jeux Olympiques

Sydney McLaughlin remporte l’or au 400 m haies féminin

L’Américaine Sydney McLaughlin a battu son propre record du monde en remportant la médaille d’or du 400 m haies aux Jeux olympiques de Tokyo.

La joueuse de 21 ans a réussi un temps de 51,46 secondes après avoir établi un record mondial de 51,90 secondes pour devenir la première femme à franchir la barre des 52 secondes en juin.

Dalilah Muhammad a terminé deuxième en 51,58 secondes, ce qui a également battu le précédent record de McLaughlin. La Néerlandaise Femke Bol a remporté le bronze.

« Je suis absolument ravie. Quelle belle course. Je suis juste reconnaissante d’être ici pour célébrer cette course extraordinaire et représenter mon pays », a-t-elle déclaré.

McLaughlin a battu son propre record du monde à Tokyo

« J’ai vu Dalilah devant moi avec un seul à faire. J’ai juste pensé » courir ta course « .

« La course ne commence vraiment qu’à la septième haie. Je voulais juste y aller et donner tout ce que j’avais.

« Il s’agit simplement de faire confiance à votre entraînement, de faire confiance à votre entraîneur, et cela vous fera tout le tour de la piste.

« Je n’arrive pas encore à bien comprendre. Je suis sûr que je vais le traiter et célébrer plus tard. »

McLaughlin s’est élancé dans les 20 derniers mètres pour remporter le titre et battre le champion en titre Muhammad après avoir terminé troisième dans le dernier virage.

Cela s’est produit après le 400 m haies hommes mardi – déjà considéré comme l’une des plus grandes courses – lorsque Karsten Warholm a battu son propre record du monde en 45.94.

Il a pris près d’une seconde de son précédent record mondial de 46,70 établi à Oslo début juillet.

L’Américaine Rai Benjamin (46.17s) a terminé deuxième avec la Brésilienne Alison Dos Santos (46.72s) troisième – les deux entrant dans le record du monde de longue date de Kevin Young de 46.78s, établi par les Américains il y a 29 ans.