Jeux olympiques de Tokyo 2020 : Sky Brown remporte le bronze en skateboard et devient le plus jeune médaillé britannique aux Jeux olympiques d’été | Actualités des Jeux Olympiques

Sky Brown a été couronnée plus jeune médaillée olympique de Grande-Bretagne après avoir remporté le bronze dans l’épreuve féminine du skateboard park à l’Ariake Urban Arena de Tokyo.

Après avoir chuté lors de ses deux premiers points de la finale, la joueuse de 13 ans a réussi son dernier essai avec un score de 56,47 pour terminer derrière la paire japonaise Sakura Yosozumi et Kokona Hiraki.

A seulement 12 ans, Hiraki a éclipsé Brown pour devenir le plus jeune médaillé olympique en 85 ans. La favorite Misugu Okamoto est tombée lors de son dernier run et a raté le podium.

La réalisation de Brown est d’autant plus remarquable pour la fracture du crâne et des os cassés qu’elle a subis lors d’une horrible chute à l’entraînement l’année dernière.

Elle a posté un clip vidéo de la chute sur son compte Instagram, qui a presque atteint le million d’abonnés, avec le message : « Je suis ravie de revenir encore plus forte et encore plus forte. Mon cœur veut aller si fort en ce moment. »

Brown, qui est né à Miyazaki, au Japon, d’une mère japonaise et d’un père britannique, a participé à l’US Open en 2016 à l’âge de huit ans et a été élu pour la première fois pour la Grande-Bretagne en 2018.

Elle est arrivée avec beaucoup de profil, ayant remporté la version américaine de Danse avec les stars : Juniors en 2018, et a exprimé son ambition de réaliser l’exploit presque sans précédent de concourir dans deux sports – le skate et le surf – aux Jeux, ce dont elle a ensuite été dissuadée.

En 2019, Brown a terminé troisième aux championnats du monde de skateboard et l’année suivante, elle a obtenu sa qualification olympique en remportant une médaille de bronze aux championnats du monde de parc à Sao Paulo, au Brésil.

Le mois dernier, elle s’est échauffée pour les Jeux en remportant l’or aux prestigieux X Games, même si aucun de ses principaux challengers olympiques, Okamoto et Hiraki, n’était présent.

Hiraki était le premier des principaux prétendants aux qualifications au milieu de la journée la plus chaude des Jeux jusqu’à présent, avec une température de 32 degrés et 90 pour cent d’humidité.

Le meilleur score de la joueuse de 12 ans sur trois descentes, 52,46, a été confortablement dépassé à deux reprises par Brown, la Britannique enregistrant un meilleur de 57,40 avant qu’Okamoto, la championne du monde en titre de 15 ans, ne marque sa marque avec un meilleur score de 58,51. .

Une autre patineuse japonaise, Yosozumi, a relevé le niveau en finale avec un premier run de 60,09 qui s’avérerait finalement suffisant pour lui donner la médaille d’or, tandis que Hiraki, 12 ans, a affiché un imposant 59,04.

Brown et le favori Okamoto ont eu du mal avec une astuce connue sous le nom de kick flip indy, laissant les deux face à la perspective de devoir aller sans faute sur leurs routines finales respectives pour atteindre le podium.

Brown a intensifié quand cela comptait, son troisième score la poussant au bronze avant une autre chute d’Okamoto a confirmé la médaille historique de la Britannique.