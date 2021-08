Jeux olympiques de Tokyo 2020 : Nelly Korda reste sans faute dans l’épreuve de golf féminin alors qu’Aditi Ashok impressionne | Actualités golfiques

Nelly Korda prendra une avance de trois coups dans le tour final à Tokyo

La numéro un mondiale Nelly Korda s’est rapprochée de la médaille d’or de la compétition olympique féminine de golf, alors qu’Aditi Ashok a renforcé les espoirs de l’Inde d’une place improbable sur le podium après le troisième tour au Kasumigaseki Country Club vendredi.

Leader du jour au lendemain par quatre coups, l’Américain Korda a inscrit un 69 de moins de deux pour mener par trois d’Ashok (68) sur un total de 198 de moins de 15.

Après avoir enflammé le parcours avec un 62 jeudi, Korda a dû se battre contre un neuf en arrière, mais s’est bien précipité pour marquer 10 pars consécutifs en route vers le club-house pour rester à l’écart du peloton.

« J’en aspergeais un peu partout », a déclaré Korda. « J’ai eu quelques putts difficiles, mais j’ai réussi toutes les normales et je me suis battu très fort pour rester dans la course ou en tête.

Korda souhaite poursuivre sa première victoire majeure au Championnat féminin de la PGA en juin

« Si j’avais été négligent et que je ne me battais pas comme je l’ai fait, j’aurais certainement pu tirer un couple au-dessus de la normale sur les neuf derniers, au moins. Mais je n’abandonne jamais. »

L’ancienne n°1 mondiale Lydia Ko a fait irruption dans la course aux médailles, la Néo-Zélandaise a tiré un 66 pour terminer dans la position de bronze sous 10, avec l’Australienne Hannah Green (67), la Danoise Emily Kristine Pedersen (70) et l’espoir local Mone Inami (68) .

Les espoirs de la championne de Rio Park Inbee de défendre son titre se sont pratiquement soldés par un 71, laissant ses 12 coups à la dérive.

L’Irlandaise Stephanie Meadow (68) est à égalité au 10e rang à sept coups avec sa compatriote Leona Maguire (70) deux coups plus loin en 18e position.

La Britannique Jodie Ewart Shadoff (70) est co-34e avec un de moins, mais Mel Reid est 11e de plus après un cinq-plus de 76.

Korda et le n°200 mondial Ashok pourraient bien avoir déjà leurs médailles cousues en fonction de la météo.

Aditi Ashok a terminé 41e à ses débuts olympiques à l’âge de 18 ans à Rio il y a cinq ans après avoir été en lice à mi-parcours

Avec la menace d’une tempête tropicale qui se prépare, les organisateurs ont avancé les heures de départ samedi matin dans l’espoir de terminer la ronde finale.

Si le tour ne peut pas être terminé, le tournoi reviendra aux résultats de 54 trous.