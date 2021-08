Jeux olympiques de Tokyo 2020 : Marcell Jacobs remporte le titre du 100 m hommes ; Zharnel Hughes faux départs | Actualités des Jeux Olympiques

Lamont Marcell Jacobs a remporté une superbe victoire pour remporter le titre olympique du 100 m à Tokyo

L’Italien Lamont Marcell Jacobs a remporté une superbe victoire dans la finale du 100 m hommes aux Jeux olympiques de Tokyo, alors que le Britannique Zharnel Hughes a été disqualifié pour un faux départ.

Jacobs a remporté la victoire en 9,80 secondes, devançant l’Américain Fred Kerley de 0,04 seconde. Le Canadien Andre De Grasse a remporté une deuxième médaille de bronze consécutive dans cette épreuve, ayant également terminé troisième à Rio 2016.

Hughes de l’équipe GB, le premier Britannique à participer à une finale du 100 m masculin en 21 ans, a été disqualifié pour un faux départ massif et a été contraint de regarder de côté.

