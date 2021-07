Jeux olympiques de Tokyo 2020 : les cyclistes de l’équipe GB se préparent pour une course sur route « imprévisible » | Actualités des Jeux Olympiques

Geraint Thomas fera partie de l’équipe de quatre de Grande-Bretagne pour la course cycliste sur route masculine

Les cyclistes de l’équipe GB se préparent pour une course sur route masculine « imprévisible » à Tokyo 2020 samedi, mais sont convaincus qu’ils ont une chance de remporter la médaille d’or.

La Grande-Bretagne participera à la première épreuve cycliste avec un solide groupe de quatre composé de Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart et des jumeaux Adam et Simon Yates.

Cependant, ils sont confrontés à la concurrence d’un certain nombre de pays, dont une solide équipe belge avec le vainqueur de Rio 2016, Greg Van Avermaet, les Colombiens dirigés par Nairo Quintana et le contingent italien de Vincenzo Nibali.

« Ce sera une course très imprévisible, vous pouvez facilement écrire 15 ou 20 noms qui pourraient remporter la médaille d’or, sinon plus », a déclaré Geoghegan Hart. Sky Sports News.

« Évidemment, ce sont aussi de petites équipes, le fait que nous ayons quatre gars qui pourraient avoir des cartes à jouer en finale, ou même anticiper cette finale est une perspective vraiment positive pour nous.

« Il s’agit simplement de déterminer comment vous abordez une course dont vous savez qu’elle sera intrinsèquement imprévisible, et cela consiste en grande partie à essayer de ne pas avoir un plan trop ferme à certains égards, car vous pouvez choisir un endroit où une course se déroule s’ouvrir et cela pourrait être complètement différent.

Tao Geoghegan Hart a remporté le Giro d’Italie 2020

« Nous avons une excellente équipe ici, il y a des nations avec un coureur de plus mais nous avons une très bonne profondeur, nous devons juste attendre notre temps et essayer d’être un peu intelligent pendant les trois ou quatre premières heures de la course et ensuite ce sera le jeu.

« Je suis sûr que la course sera vraiment ouverte, et si les conditions sont ce qu’elles pourraient être, alors cela pourrait aussi être une question de survie en termes de contestation d’une médaille.

« Je pense que nos quatre représentants de l’équipe GB pourraient un jour monter sur la plus haute marche du podium. Il s’agit simplement de jouer les cartes que nous avons, d’entrer en confiance et de travailler les uns avec les autres, nous nous connaissons tous très bien, trois d’entre nous sont coéquipiers et avons couru ensemble toute l’année. »

Les athlètes s’affronteront sur un parcours très difficile qui contourne les pentes inférieures de la plus haute montagne du Japon, le mont Fuji de renommée mondiale.

Simon Yates et son frère Adam complèteront l’équipe de l’équipe GB pour la course de samedi

La course débutera dans l’ouest de Tokyo et se terminera au Fuji International Speedway après 234 km et un dénivelé total de 4 865 mètres.

« Le parcours est difficile, la dernière montée est brutale, c’est une montée correcte – quand il fait aussi chaud et humide, il s’agira de faire votre rythme », a déclaré Thomas.

« La course sera une telle loterie, vous avez besoin de chance de votre côté. Plus les équipes sont petites, moins le contrôle, tactiquement, tant peut aller bien ou mal.

« Nous avons vraiment quatre coureurs forts ici sur papier, j’espère que nous pourrons exécuter notre plan et revenir avec une médaille – tout dépend de la façon dont nous courons et de ce que nous ressentons ce jour-là. Nous essaierons de relever le défi et soyez proactif et sur le devant de la scène. »