Jeux olympiques de Tokyo 2020 : les athlètes de l’équipe GB recevront de l’aide pour les abus en ligne pendant les Jeux | Actualités des Jeux Olympiques

Une hotline externe sera disponible pour les athlètes de l’équipe GB pendant les Jeux

La British Athletes Commission (BAC) a mis en place une hotline de 24 heures pour les athlètes de l’équipe GB à contacter en cas d’abus en ligne pendant les Jeux de Tokyo 2020.

La hotline, couverte jour et nuit par des professionnels qualifiés, fonctionnera en conjonction avec les plans mis en place par Team GB, qui compte un certain nombre de psychologues et de praticiens de la santé mentale avec plus de 370 équipes au Japon.

Complétant le réseau de soutien fourni par l’équipe GB et également les athlètes qui représenteront Paralympics GB, la ligne sera occupée par le personnel du BAC au Royaume-Uni et offrira aux athlètes une voie supplémentaire et indépendante permettant de résoudre les problèmes.

Vicki Aggar, présidente du BAC, a déclaré : « Il s’agit d’une grande déclaration d’intention de la part de toutes les personnes impliquées dans le sport olympique et paralympique en Grande-Bretagne.

« Ces dernières années, nous avons vu la question du bien-être des athlètes prendre une nouvelle signification et importance, et le fait que Team GB et Paralympics GB ont reconnu et résolu de manière proactive la nécessité pour les athlètes d’avoir un système de soutien indépendant pendant les Jeux est extrêmement encourageant. .

« Nous savons que la préparation de ces Jeux n’a pas été facile pour les athlètes. La pandémie a apporté avec elle une variété de défis – dont beaucoup sont toujours en cours – et nous pensons qu’il est d’une importance primordiale que nos athlètes aient un endroit où aller tourner au fur et à mesure qu’ils en ont besoin à Tokyo, quel que soit leur problème. »

Des athlètes britanniques se rendent au Japon avant le début des Jeux le 23 juillet

Aggar a reconnu que pour de nombreux sportifs d’élite, les médias sociaux en étaient venus à représenter « le côté le plus sombre du sport ».

Elle a reconnu l’impact des abus dirigés contre les joueurs anglais qui ont manqué les pénalités lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche, affirmant que pour les Jeux olympiques, de nombreux athlètes décideraient de rester à l’écart des médias sociaux, tandis que d’autres utiliseraient le support pour les aider à se préparer et à se motiver.

Mark England, chef de mission de l’équipe GB, a déclaré : « Les athlètes ne sont pas à l’abri des défis de la vie quotidienne ou des pressions que le report des Jeux de Tokyo a entraînés.

« Aider les athlètes à donner le meilleur d’eux-mêmes aux Jeux est notre priorité et, par conséquent, il est parfaitement logique pour eux d’avoir un support de cette nature pour savoir qu’il y a une aide indépendante et impartiale à portée de main. »

Hollie Pearne-Webb a déclaré que l’équipe de hockey féminin britannique se retirerait des réseaux sociaux pour la plupart des Jeux olympiques

La capitaine de hockey féminin de l’équipe GB Hollie Pearne-Webb a déclaré Sky Sports Nouvelles que l’équipe avait parlé de manière proactive des avantages et des inconvénients des médias sociaux et avait décidé de rester active jusqu’à 48 heures avant son premier match.

À partir de ce moment-là et jusqu’à la fin des Jeux olympiques, l’équipe ne s’engagera pas dans les médias sociaux.

Elle a déclaré: « Tout le monde a été horrifié par les derniers jours et les informations sur ce qui se passe [with the three England footballers] retour à la maison.

« En tant qu’équipe, c’est quelque chose dont nous avons parlé et pour lequel nous nous sommes préparés.

« Nous avons eu une discussion avant de venir ici à propos des médias sociaux et avons décidé en tant que joueurs que nous allions y participer pour le rodage et 48 heures avant notre premier match, nous allions tous sortir et rester à l’écart pendant toute la durée du match. tournoi.

« Et c’est parce qu’il y a un risque d’un commentaire négatif ou de tout ce qui pourrait nous détourner, ou l’un de nous, de la dérive.

« Je suppose qu’il est important que nous devions réfléchir à ces choses. Nous ne devrions pas vraiment avoir à penser aux abus sur les réseaux sociaux, mais c’est un scénario que nous avons prévu. »

