Jeux olympiques de Tokyo 2020 : l’équipe de hockey féminin de l’équipe GB remporte le bronze après un thriller | Actualités des Jeux Olympiques

Les femmes britanniques ont remporté la médaille de bronze au stade de hockey Oi après avoir battu l’Inde 4-3 lors d’un affrontement palpitant aux Jeux olympiques de Tokyo.

Bien que les champions de Rio 2016 aient abandonné leur titre après une défaite catégorique en demi-finale contre les Pays-Bas mercredi, ils ont creusé profondément et ont obtenu un troisième podium consécutif aux Jeux.

Les médaillés de bronze de Londres 2012 ont cependant dû creuser profondément, menant 2-0, puis prenant du retard avant de l’emporter dans le dernier quart grâce au corner de Grace Balsdon.

Ellie Rayer a ouvert le score, puis Sarah Robertson a porté le score à 2-0, seulement pour l’Inde qui a marqué trois fois en quatre minutes au cours d’un deuxième quart-temps frénétique, Gurjit Kaur marquant deux fois et Vandana Katariya marquant également.

Le capitaine Hollie Pearne-Webb a égalisé au troisième quart, avant que la Grande-Bretagne ne montre son sang-froid pour revenir devant et conclure une belle victoire qui a déclenché des scènes de célébration sauvage.

Après un premier quart-temps sans but, la Grande-Bretagne a eu besoin de moins d’une minute du deuxième quart-temps pour aller de l’avant à juste titre.

Rayer a laissé la défense indienne patauger avec une course en flèche, et elle a reçu le but, bien que son centre ait été fortement dévié devant le gardien de but indien.

Ansley a ensuite frappé le poteau alors que la Grande-Bretagne continuait d’impressionner, et ils ont pris une avance de 2-0 après un virage brillant et un tir de Robertson.

Je suis tellement fier de cet effort sensationnel de @GBHockey femmes contre un brillant @TheHockeyIndia équipe. Quel match pour la médaille de bronze ! Trois médailles olympiques aux Jeux olympiques successifs… les ennemis vont détester, mais les résultats parlent d’eux-mêmes. Bravo aux joueurs et au staff x – Kate Richardson-Walsh OLY (@katewalsh11) 6 août 2021

La gardienne Maddie Hinch a effectué un arrêt réflexe après une rare attaque indienne, mais le déficit a ensuite été réduit après que Kaur a frappé sur un penalty, avant de répéter l’exploit deux minutes plus tard, portant le score à 2-2.

Remarquablement, l’Inde a ajouté un troisième but en quatre minutes grâce à Katayira. Il est allé à une référence vidéo avant d’être autorisé à se lever, et la Grande-Bretagne a soudainement eu un énorme combat sur les mains, traînant 3-2 à la mi-temps.

La Grande-Bretagne avait besoin de se ressaisir après une fin de deuxième quart aussi démoralisante, et ils ont répondu de manière impressionnante, établissant une plate-forme solide avant que Pearne-Webb ne frappe un tir puissant dans le coin du filet de l’Inde.

Deux autres corners de pénalité ont mis les champions olympiques en titre sous pression, cependant, et Hinch a effectué un bel arrêt alors qu’une rencontre passionnante s’est poursuivie à un rythme époustouflant, à égalité 3-3 au début du dernier quart.

Puis Balsdon a frappé, la Grande-Bretagne a gardé son sang-froid et l’Inde n’a pu trouver aucun moyen de revenir car la médaille de bronze a été obtenue à la suite d’une rencontre épique.