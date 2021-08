Bollywood est le cœur de l’Inde et les gens suivent religieusement leurs stars, chansons et films préférés. Mais Bollywood a également une masse d’adeptes en dehors de l’Inde et cela ressort clairement des récentes performances des nageurs israéliens lors des Jeux olympiques de Tokyo en cours.

Mardi 3 août, Eden Blecher et Shelly Bobritsky de l’équipe d’Israël ont participé aux préliminaires de la routine libre en duo de natation artistique, où elles ont interprété une partie de leur routine sur la chanson à succès de l’acteur Madhuri Dixit Nene « Aaja Nachle » du film du même nom. .

Une vidéo de leur performance à ‘Aaja Nachle’ a fait le tour d’Internet. Les fans indiens font l’éloge du duo israélien pour avoir ajouté un élément de Bollywood aux Jeux olympiques.

« Merci beaucoup Team Israel pour cela !!! Vous n’avez aucune idée à quel point c’était excité d’entendre et de voir ça !! AAJA NACHLE, un utilisateur des réseaux sociaux a tweeté.

« Entrée de Bollywood dans #TokyoOlympics et comme d’habitude, il y a un niveau d’énergie différent dans nos chansons indiennes, a écrit un autre internaute sur Twitter.

Le duo israélien composé d’Eden Blecher et de Shelly Bobritsky se battait pour se qualifier pour la finale de l’épreuve de routine technique en duo féminin au Centre aquatique de Tokyo. Cependant, ils n’ont pas pu se qualifier pour l’affrontement au sommet.

L’épreuve de natation artistique aux Jeux olympiques consiste en une routine libre et dure jusqu’à 3-4 minutes. Une routine technique comprend cinq mouvements désignés et ils durent un maximum de 2,50 minutes.

Selon le site officiel des Jeux Olympiques, les participants sont notés sur la base de la synchronisation, de la difficulté, de la technique et de la chorégraphie.

Pendant ce temps, le total des médailles de l’Inde compte jusqu’à présent aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 en cours dans trois – deux médailles de bronze et une médaille d’argent.

(Avec entrées ANI)