Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Laura Muir excitée pour la demi-finale du 1500m après une chaleur confortable | Actualités des Jeux Olympiques

Laura Muir a choisi de se concentrer uniquement sur le 1500m aux Jeux plutôt que de faire le double 800m et 1500m

Laura Muir de l’équipe GB a averti qu’elle gardait le meilleur pour la fin après avoir lancé avec succès sa candidature pour la gloire olympique du 1500 m avec qualification pour les demi-finales.

L’Écossais a réussi un temps de quatre minutes 3,89 secondes à Tokyo lundi pour passer en toute sécurité au tour suivant mercredi.

Muir, la championne d’Europe, a terminé deuxième de sa course derrière la Canadienne Gabriela DeBues-Stafford et a ensuite insisté sur le fait qu’il en restait beaucoup dans le réservoir.

« Vous ne voulez manquer de respect à aucune des filles ici, mais je veux économiser autant que possible pour la finale », a-t-elle déclaré avant les demi-finales de mercredi.

« Ça s’est passé aussi bien que possible – je suis au Japon depuis quelques semaines maintenant, donc je me sens vraiment préparé et c’est vraiment bien.

« Je ne me sentais pas si rapide, donc c’est bien. Je voulais juste me qualifier pour le tour suivant aussi confortablement que possible. Donc c’était vraiment bien là-bas aujourd’hui et j’attends avec impatience la demi-finale. »

Rival et favori, les Pays-Bas Sifan Hassan, est tombée au début du dernier tour dans sa course mais a quand même réussi à gagner après avoir remanié le peloton dans un superbe final de 350 m. Hassan tente de gagner le 1500m, le 5000m et le 10000m.

Hassan a tenté, sans succès, de franchir la Kenyane Edinah Jebitok, qui a chuté juste devant elle alors que les coureurs se bousculaient pour la position au début du dernier tour.

Regardant une élimination de choc, le coureur néerlandais a dépassé quelques coureurs dans la ligne droite arrière, avait atteint le peloton de tête dans le dernier virage et a remporté l’Australien Jessica Hull et l’Américaine Elinor Purrier St. Pierre après avoir terminé la ligne droite.

Sifan Hassan a fait preuve d’une détermination et d’une force incroyables pour revenir d’une chute

Hassan s’était déjà qualifiée pour participer à la finale du 5 000 m plus tard lundi au stade olympique, bien que l’énergie qu’elle a dépensée dans cette course du dernier tour dans les manches du 1 500 m pourrait la rattraper lorsqu’elle reviendra dans la séance du soir pour tenter son premier d’or des Jeux.

Hassan a remporté un doublé sur 1 500 m et 10 000 m aux championnats du monde à Doha, au Qatar en 2019. Elle a déclaré qu’elle courrait également sur 10 000 m aux Jeux olympiques. Aucun athlète n’a remporté l’or au 1500m, 5000m et 10000m aux mêmes Jeux Olympiques.

Le programme exténuant d’Hassan signifie qu’elle devra courir six courses en huit jours dans la chaleur et l’humidité de Tokyo.

L’équipe GB Katie Snowden a également progressé en quatre minutes 02,77 secondes, mais Revee Walcott-Nolan a raté de 0,01 seconde.

Miltiadis Tentoglou a sauté 8,41 m lors de la finale de la compétition pour remporter l’or à Juan Miguel Echevarria

la Grèce Miltiadis Tentoglou a remporté le titre de saut en longueur masculin avec un bond de 8,41 m après que le champion du monde Tajay Gayle se soit retiré sur blessure alors que Jasmin Camacho–Quinn de Porto Rico a remporté l’or au 100 m haies féminin.

Au 200 m féminin – sans la championne du monde de l’équipe GB Dina Asher-Smith après son abandon suite à sa bataille avec une blessure aux ischio-jambiers – la championne du 100 m Elaine Thompson–Hérah s’est qualifié pour les demi-finales.

Shelly–Anne Fraser–Pryce, qui a remporté la médaille d’argent au 100 m, a remporté sa course en 22,22 secondes mais Shericka Jackson raté après que le sprinteur ait effectué un balayage sans faute jamaïcain au 100 m samedi.

celui de la Grande-Bretagne Beth Dobbin a couru le meilleur de la saison avec 22,78 secondes pour atteindre les demi-finales de lundi soir.

Elle a déclaré: « Je ne peux pas demander beaucoup plus que cela, j’ai couru le virage comme je le voulais et la ligne droite était vraiment contrôlée. Il y a plus dans les jambes plus tard.

« Je pouvais voir que j’étais en lice alors j’ai essayé de rester détendu. Il y a quelques dixièmes de cette course. J’ai besoin de voir comment je récupère.

« C’est l’un des 200m les plus empilés que j’ai vu depuis longtemps et il manque quelques noms.

« J’ai marché pour le bus à 7h30 et il faisait une chaleur torride, je viens du nord par ce temps. »