Jeux olympiques de Tokyo 2020 : Kevin Durant marque 29 pour mener les États-Unis devant l’Espagne et en demi-finale | Actualités des Jeux Olympiques

Kevin Durant affronte l’Espagnol Sergio Llull

Kevin Durant a marqué 29 points pour repousser Ricky Rubio et l’Espagne alors que l’équipe des États-Unis s’est qualifiée pour les demi-finales des Jeux olympiques avec une victoire convaincante de 95-81 mardi matin à Saitama, au Japon.

Ils allaient et venaient, les champions olympiques en titre des États-Unis d’un côté, les champions en titre de la Coupe du monde de basket-ball d’Espagne de l’autre.

La différence : les Américains avaient Kevin Durant.

Il n’est jamais allé aux Jeux olympiques et n’a pas remporté l’or et, clairement, ne prévoit pas que cela change. Durant a marqué 29 points pour maintenir sa quête d’un troisième titre olympique, et les Américains se dirigent vers la ronde des médailles après avoir évincé l’Espagne 95-81 lors de leur match de quart de finale aux Jeux de Tokyo.

Entrées des États-Unis Points Rebonds Aides Devin Booker 9 9 5 Kevin Durant 29 2 4 Bam Adebayo 5 7 3 Vacances à Jrue 12 2 5 Damien Lillard 11 4 4

Jayson Tatum a marqué 13 buts et Jrue Holiday en a ajouté 12 pour les États-Unis, qui affronteront l’Australie ou l’Argentine en demi-finale jeudi. Les Américains se sont également donné la chance de prolonger une séquence sans précédent dans l’histoire du basket-ball olympique : lors de leurs 18 précédentes apparitions olympiques en basket-ball masculin, ils sont rentrés chez eux avec une médaille.

Le meneur Ricky Rubio a été brillant pour l’Espagne, marquant 38 points tandis que Sergio Rodriguez en a ajouté 16 et Willy Hernangomez 10. Aucun de leurs huit autres joueurs actifs n’a atteint le double.

Ricky Rubio a marqué 38 points sur 65% de tirs mais cela n’a pas suffi à l’Espagne pour éviter l’élimination

Ce n’était pas facile pour l’équipe de Gregg Popovich, et c’est rarement le cas contre l’Espagne. C’était la cinquième fois que les équipes se rencontraient en quart de finale olympique ou plus tard depuis 2004; les États-Unis sont maintenant 5-0 dans ces matchs, mais la marge de victoire dans ceux-ci est proche des normes olympiques américaines : 9,2 points.

Et celui-ci n’était pas différent. L’Espagne menait en fait par 10 au deuxième quart, avant que les États-Unis n’enchaînent ce qui est devenu une course de 36-10 au cours des neuf minutes suivantes pour prendre le contrôle pour de bon.

Entrées Espagne Points Rebonds Aides Alberto Abalde 0 0 0 Victor Claver 8 5 2 Marc Gasol 0 4 1 Rudy Fernández 0 5 0 Ricky Rubio 38 4 2

L’Espagne avait remporté trois médailles olympiques consécutives, remportant l’argent après avoir perdu contre les États-Unis lors des matchs pour la médaille d’or en 2008 et 2012, suivie d’une médaille de bronze en 2016 après être tombée contre les États-Unis en demi-finale. Et c’est peut-être la dernière fois que la liste espagnole a certains de ses piliers de longue date; Pau Gasol a 41 ans, d’autres joueurs de haut niveau comme Marc Gasol et Rudy Fernandez sont beaucoup plus près de la fin que du début, et cela aurait pu être la meilleure chance pour l’Espagne de battre les États-Unis aux Jeux olympiques.

L’Espagne a perdu sept points tôt, puis a simplement fait ce qu’elle voulait contre les États-Unis pendant 10 minutes en première mi-temps. C’était une course de 29-12 à la fin, une rafale qui a transformé un déficit précoce de 17-10 en une avance de 39-29 avec 3:25 restants jusqu’à la mi-temps.

L’Espagne a tiré 13 pour 22 au cours de cette séquence, les États-Unis seulement cinq pour 22 manquant 12 de leurs 13 derniers tirs dans la course. Mais juste au moment où les Américains semblaient avoir de gros problèmes, c’était à leur tour de se rallier.

Une course de 14-4 des États-Unis pour clôturer la mi-temps en a fait un match de 43-43 à l’entracte, l’éclatement plafonné par sept points consécutifs au cours des 70 dernières secondes. Et avec cela, c’était un match de 20 minutes pour décider qui jouerait pour les médailles et qui rentrerait à la maison plus tôt que prévu.

Les Américains n’ont plus traîné.

Ils ont ouvert la deuxième mi-temps sur une course de 15-4, ce qui en fait une course de 22-4 remontant à la fin du deuxième quart et a continué à mener par jusqu’à 16 avant de prendre un avantage de 69-63 dans le quatrième.

Ailleurs dans l’épreuve de basket-ball masculin, Luka Doncic a récolté 20 points, 11 passes décisives et huit rebonds alors que la Slovénie battait l’Allemagne 94-70 lors du premier match de quart de finale. Doncic a maintenant une fiche de 17-0 avec l’équipe de Slovénie et à une victoire d’une médaille lors des débuts de son pays en basket-ball aux Jeux olympiques.