Jeux olympiques de Tokyo 2020 : Jake Wightman parle de Sebastian Coe, des conditions et des voix familières | Actualités des Jeux Olympiques

0:42



Jake Wightman pourrait avoir une voix très familière dans le stade olympique lorsqu’il prendra la piste pour les manches du 1500 m à Tokyo

Jake Wightman pourrait avoir une voix très familière dans le stade olympique lorsqu’il prendra la piste pour les manches du 1500 m à Tokyo

Lorsque l’athlète de l’équipe GB Jake Wightman prend la piste pour les manches du 1500m, le joueur de 27 ans pouvait entendre une voix très familière lui présentant les tribunes vides, celle de son père Geoff.

Geoff Wightman n’est pas seulement un ancien athlète lui-même, qui a participé aux Jeux du Commonwealth de 1990, mais il est également l’entraîneur de Jake.

L’athlétisme et les grands événements sont au cœur de la famille Wightman ; La mère de Jake a participé au marathon de Séoul en 1988 et sa tante a participé au 10 000 m aux mêmes Jeux olympiques.

En tant que coureur britannique du 1 500 m, et issu d’un milieu si estimé, il n’est pas étonnant que Jake Wightman se décrive comme « un peu intello » lorsqu’il s’agit de ceux qui ont ouvert la voie à la course de demi-fond masculine britannique.

Avant ces Jeux, Wightman et son coéquipier de l’équipe GB Josh Kerr, ont été enfermés dans une intense rivalité nationale.

Aux championnats britanniques Muller de juin, Kerr avait juste l’avantage mais seulement par une toute petite marge – 3:40.72 à 3:40.77. Naturellement, étant donné la distance et les deux athlètes masculins, les pensées se tournent vers l’époque de Steve Ovett et Sebastian Coe, ainsi que les réalisations de Steve Cram.

« La concurrence nationale contribue définitivement au succès international », a déclaré Wightman à Sky Sports News à Tokyo.

« Vous regardez Coe et Ovett, nous sommes [Josh and I] assez loin de là, mais quand vous avez quelqu’un en compétition aussi bien que lui, vous devez vous comparer à cela et vous améliorer encore pour pouvoir le battre.

« Nous sommes loin d’eux aussi en termes de médailles et aussi, ils battaient des records du monde quand ils le faisaient. J’espère que nous pourrons en arriver là et cette année, c’est une assez bonne opportunité d’aller quelque part sur cette route . »

Wightman a en fait déjà couru un 1500m plus rapide que le trio de grands britanniques qu’il admire et dont il parle.

Son record personnel de 3:29,47 n’a été dépassé que par un autre Britannique, Sir Mo Farah. Wightman a atteint ce temps à la Monaco Diamond League en 2020 et a déclaré que cela lui avait donné la confiance nécessaire pour se concentrer sur Tokyo et se battre pour des médailles.

Si vous pouvez être mentionné dans le même souffle que ces gars-là [Steve Ovett, Sebastian Coe and Steve Cram], alors j’espère que cela signifie que nous faisons quelque chose de bien. Jake Wightman

« S’il y a quelqu’un à qui j’aimerais être comparé, c’est Seb [Coe]. La façon dont il a couru et les circonstances dans lesquelles je me trouve, où je suis proche de mon père et où je suis allé dans la même université, j’ai l’impression que c’est à qui je peux m’identifier le mieux.

« Je l’ai vu l’année dernière juste avant le verrouillage et il m’a donné de bons conseils à ce moment-là. L’une des choses les plus agréables qui se sont probablement produites a été lorsque j’ai remporté la Diamond League en 2017, j’ai reçu une lettre de lui par la poste.

« Je n’avais pas eu beaucoup de contacts avec lui avant. Pour qu’il soit impressionné par ce que je faisais, et assez pour m’envoyer une lettre, c’était spécial.

« Cela signifie beaucoup. Je ne pense pas que ces gars se rendent compte que s’ils nous contactent, à quel point c’est important. Ce sont les gars que nous aspirons à être; ils sont énormes icônes de notre sport ».

Les Jeux Olympiques les plus chauds de tous les temps ? L’équipe GB transpire sur le défi de Tokyo Le journaliste de Sky Sports News, Ben Ransom, examine les défis auxquels l’équipe GB sera confrontée à Tokyo 2020, qui devrait être les Jeux les plus chauds de tous les temps.

Pour Wightman, la tentative d’imiter le type de succès olympique que Coe, Ovett et Cram ont eu, commence le mardi 3 août et aux côtés de ses collègues concurrents, il se battra avec les conditions.

Juillet et août sont les mois les plus chauds de l’année à Tokyo, avec des températures de l’ordre de la trentaine et des taux d’humidité d’environ 80 %.

« Il fait beaucoup plus chaud que je ne le pensais », a noté Wightman.

« J’ai fait un peu dans la chambre de chaleur pour essayer de me préparer, mais je ne pense pas que vous puissiez simuler la lumière directe du soleil. La lumière du soleil est probablement ce qui y ajoute ce petit plus.

« La compétition ne sera pas trop mauvaise, ce sera de s’échauffer et d’essayer juste de rester aussi cool que possible pendant cette période. Je suis assez désolé pour les coureurs de marathon et les marcheurs, car cela va être assez brutal dans ces conditions . »

Pour Wightman, il se concentre toujours sur le 1500m et un groupe d’athlètes qui comprend désormais Timothy Cheruiyot, le champion du monde 2019.

Cheruiyot a d’abord été exclu de l’équipe olympique du Kenya après avoir terminé en dehors des trois premiers lors de leurs essais. Cependant, Cheruiyot – qui détient un record personnel de 3:28:48 – a maintenant pris la place de Kamar Etyang, 18 ans.

Etyang a été retiré de l’équipe kenyane pour ne pas avoir subi le nombre minimum de contrôles antidopage hors compétition. Wightman, pour sa part, est heureux de voir que Cheruiyot sera sur la ligne de départ.

« S’il n’y avait pas participé, cela aurait été décevant. Vous voulez le gagner contre les meilleurs du monde », a déclaré l’athlète de l’équipe GB.

« Ça va être bizarre parce qu’il n’y a pas de foule », a-t-il ajouté à propos de l’atmosphère des événements. « Mais je pense que cela rend le rôle de l’annonceur du stade plus important.

« Pour beaucoup de gars, nous sommes tellement habitués à l’avoir [Dad/Geoff] parce qu’il a déjà participé aux Jeux olympiques et aux championnats du monde, sa voix est donc toujours familière lorsque nous sommes à l’intérieur du stade.

« Le rêve serait de remporter une médaille d’or olympique avec lui qui convoquerait la course, ce serait spécial pour nous. Jusqu’à présent, je n’ai pas réussi à lui faire perdre son sang-froid lorsqu’il était au micro, mais j’espère que ce serait fais-le. »