Jeux olympiques de Tokyo 2020 : Jack Laugher remporte le bronze lors de la finale du plongeon au tremplin 3 m | Actualités des Jeux Olympiques

Jack Laugher a décroché la troisième médaille olympique de sa carrière en plongeon avec le bronze lors de la finale du tremplin 3 m masculin au Centre aquatique de Tokyo.

Le joueur de 26 ans originaire de Harrogate a remporté l’or et l’argent à Rio 2016 et il a complété le set ici, revendiquant une place sur le podium alors que Xie Siyi prenait la première place, tandis que son compatriote chinois Wang Zongyuan terminait deuxième.

C’était un affichage cohérent de Laugher, qui n’est pas tombé en dessous de 81 points dans ses six plongeons avec un meilleur de 96,9 de ses quatre sauts périlleux avant et demi.

Son compatriote britannique James Heatly s’est qualifié à la quatrième place mais n’a pas pu se remettre d’un premier plongeon décevant dans la finale à 12 et a terminé neuvième.

Plus à venir….

