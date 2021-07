Jeux olympiques de Tokyo 2020 : Georgia Taylor-Brown surmonte une crevaison pour remporter l’argent en triathlon alors que les Bermudes entrent dans l’histoire | Actualités des Jeux Olympiques

Georgia Taylor-Brown remporte la médaille d’argent en triathlon pour la Grande-Bretagne à Tokyo

Georgia Taylor-Brown a surmonté une crevaison pour remporter l’argent pour la Grande-Bretagne, tandis que Flora Duffy est devenue la première championne olympique des Bermudes dans un triathlon féminin orageux à Tokyo.

Le joueur de 27 ans originaire de Manchester a rejoint le groupe de sept de tête pour la partie vélo qui s’est avérée cruciale après le début de la course avec 15 minutes de retard en raison des conditions humides et venteuses causées par la tempête tropicale Nepartak.

Ce groupe avait été réduit à cinq lorsque, tard dans le dernier tour des 40 km et que le temps s’est finalement radouci, Taylor-Brown a entendu un sifflement de son pneu.

Elle a perdu 22 secondes avant de se lancer dans la course de 10 km et a rapidement dépassé sa coéquipière Jess Learmonth, dont le rythme féroce à la nage a divisé le peloton, et l’Allemande Laura Lindemann avant de dépasser l’Américaine Katie Zaferes avant le dernier tour.

Georgia Taylor-Brown, Flora Duffy et Katie Zafares (de gauche à droite) posent sur le podium après la finale du triathlon féminin

L’or était hors de portée de la phénoménale Flora Duffy, qui est devenue la première médaillée d’or olympique des Bermudes.

Taylor-Brown était ravie de l’argent en remportant la septième médaille de triathlon de la Grande-Bretagne aux trois derniers Jeux olympiques et en enregistrant le meilleur résultat pour une Britannique. Katie Zaferes, championne du monde en 2019, a remporté le bronze pour les États-Unis.

Taylor-Brown a haussé les épaules avec plaisir en montant sur le podium après avoir été avec des béquilles il y a seulement 12 semaines avec une blessure à la jambe.

Elle a dû prouver qu’elle était suffisamment en forme pour concourir juste une semaine avant de s’envoler pour le Japon.

À propos de sa récente blessure, la Britannique a déclaré: « C’était probablement plus stressant qu’aujourd’hui, car cela aurait pu m’être retiré, mais j’ai prouvé que j’étais en forme, j’étais prêt à partir, j’ai fait plus que ce qu’ils m’ont demandé de faire.

« Évidemment, c’est étrange de participer à des Jeux Olympiques sans avoir couru depuis septembre dernier. J’ai eu une réaction de stress dans mon fémur il y a 12 semaines. C’était donc un peu un choc.

Flora Duffy (Bermudes), Katie Zafares (États-Unis) et Georgia Taylor-Brown (Grande-Bretagne) pédalent devant le Rainbow Bridge à Tokyo

« Mon entraînement s’était si bien passé avant cela, alors je savais que j’avais tout ça dans le sac. Je voulais que ça reste privé. Vous ne voulez pas montrer vos faiblesses à vos concurrents, alors j’ai juste dit que j’étais malade, mais j’ai eu six semaines pour reconstruire mon running back.

« Ce n’est pas parfait, ce n’est pas ce que je voulais. Ce n’est pas ce que tout le monde voudrait, mais je pense que je me suis placé dans une très bonne position et j’étais aussi en forme que j’aurais pu l’être sur cette ligne de départ aujourd’hui avec les circonstances dans lesquelles j’ai face. »

Taylor-Brown a déclaré à propos de la crevaison: « J’ai eu une panique. J’ai décidé de ne pas m’arrêter et de changer ma roue et de voir ce qui se passe maintenant.

Taylor-Brown a réalisé une superbe course pour remporter la médaille d’argent

« J’ai été très dur pour le premier tour de la course. J’ai souffert après ça mais ça a payé. J’attendais mon temps, j’étais à cinq secondes de Zaferes pendant un bon moment. Je ne voulais pas trop pousser bientôt parce que je souffrais beaucoup mais je voulais vraiment monter et décrocher la médaille d’argent.

« Je n’avais pas la vitesse que Flora avait aujourd’hui, pas question. Je suis plus que satisfait de l’argent. »

Learmonth était contente de la neuvième place tandis que la médaillée de bronze de Rio Vicky Holland, qui participait à ses troisièmes Jeux olympiques, a terminé 13e et la paire était ravie pour Taylor-Brown.

Learmonth a déclaré: « Vous ne croiriez pas à quel point elle est talentueuse. Quand nous avons franchi la ligne, j’ai juste pleuré et je ne pleure jamais. Je souhaite juste que tout le monde sache à quel point elle est incroyable. »

GB’s Yee remporte l’argent en triathlon; Jonny Brownlee termine cinquième Alex Yee a décroché l’argent à Tokyo et a embrassé son statut d’héritier du trône olympique des frères Brownlee en triathlon masculin.

Holland a ajouté: « Je ne connais personne d’autre qui aurait pu faire la préparation qu’elle a faite au cours des 12 dernières semaines et l’avoir fait dans la forme dans laquelle elle est maintenant et la livrer. Quelqu’un d’autre, je ne sais pas s’il le ferait même faire la ligne de départ. Elle a géré tout ce qui lui a été lancé comme un soldat absolu. «

Avec Taylor-Brown imitant le succès d’Alex Yee dans la course masculine lundi, la Grande-Bretagne devrait avoir une excellente chance de remporter une médaille d’or lorsque le relais mixte fera ses débuts olympiques samedi.

Flora Duffy a remporté la toute première médaille d’or des Bermudes au triathlon féminin

Duffy entre dans l’histoire des Bermudes

Flora Duffy a obtenu instantanément le statut de héroïne nationale lorsqu’elle a remporté mardi la première médaille d’or olympique des Bermudes après avoir livré une étape de course dominante pour une victoire catégorique dans le triathlon féminin.

Duffy, 33 ans, a marqué son autorité sur la course avec une performance fantastique sur la course de 10 km pour terminer en une heure et 53,36 minutes.

La victoire, à ses quatrièmes Jeux olympiques, couronne une merveilleuse carrière pour Duffy, alors qu’elle devient la deuxième médaillée olympique de son pays après que Clarence Hill a remporté le bronze en boxe poids lourd en 1976.

Duffy a déclaré: « C’était vraiment beaucoup d’émotion à gérer, ça me frappe lentement. C’est mon rêve depuis l’âge de huit ans – j’ai toujours voulu être un champion olympique.

« Il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de chagrins, plusieurs fois je me suis demandé si je serais à nouveau en bonne santé pour concourir au sommet. »

Le Premier ministre des Bermudes, David Burt, a envoyé ses félicitations sur Twitter en écrivant : « Vous avez travaillé si dur et vous avez rendu toute une île fière ! »

Duffy avait été l’une des favorites à Rio 2016, mais a terminé huitième, et bien qu’elle ait terminé cette année-là avec trois titres mondiaux remarquables dans diverses disciplines de triathlon, c’était la couronne olympique qui lui avait échappé.

Une blessure grave en 2018, qui a anéanti presque une année entière de compétition, a accru la pression, mais malgré une course à peine cette saison, elle avait l’air complètement rafraîchie à Tokyo.

À la mi-course, Duffy avait parcouru 50 m d’avance et la Bermudienne a profité de chaque instant de sa charge triomphale sur le tapis bleu d’arrivée, serrant les poings de joie et de célébration.