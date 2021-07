Jeux olympiques de Tokyo 2020 : Fintan McCarthy et Paul O’Donovan remportent la première médaille d’or irlandaise aux Jeux | Actualités des Jeux Olympiques

Fintan McCarthy et Paul O’Donovan ravis sur le podium avec leurs médailles d’or

Fintan McCarthy et Paul O’Donovan ont remporté la première médaille d’or olympique de l’Irlande depuis 2012 après une victoire palpitante en double de couple léger.

Le duo a battu l’Allemagne de seulement 0,86 seconde lors de la finale sur le Sea Forest Waterway et leur triomphe signifie qu’ils suivent les traces de Katie Taylor, qui a remporté l’or pour l’Irlande à Londres 2012.

Ensemble, McCarthy et O’Donovan sont les premiers médaillés d’or irlandais masculins depuis le boxeur Michael Carruth en 1992.

Il s’agit de la deuxième médaille olympique d’O’Donovan après avoir remporté l’argent au deux de couple avec son frère Gary à Rio. Il devient le premier athlète irlandais à remporter des médailles d’or et d’argent olympiques.

CHAMPIONS OLYMPIQUES ! 🥇 Quelle matinée à Tokyo alors que Fintan McCarthy et Paul O’Donovan ont remporté l’or pour être couronnés champions olympiques lors d’une passionnante finale du double masculin poids léger qui les a vus franchir la ligne d’arrivée en 6:06.43. Quelle journée! 🇮🇪💚🥇🇮🇪💚🥇#TeamIreland #Tokyo2020 pic.twitter.com/Gltt8ZcmsR – Équipe d’Irlande (@TeamIreland) 29 juillet 2021

« Je ne pensais pas trop à ce que je ressentais à l’époque, donc c’est difficile de comparer, cinq ans après », a déclaré O’Donovan.

« Gagner aujourd’hui et la médaille d’argent la dernière fois, je serai un peu plus heureux à ce sujet. La médaille d’argent est bien mais Fintan a fait le bon travail et nous sommes allés directement au sommet lors de ses premiers Jeux.

« Les deux garçons [from Germany] ont été forts toute la semaine et nous ont fait travailler très dur. L’Italie a été rapide dès le départ et ne nous a pas laissé la tâche facile. »

Le duo avait établi un nouveau record olympique en demi-finale de six minutes et 5,33 secondes, mais a dû se battre pour l’or.

Les Allemands Jonathan Rommelmann et Jason Osborne avaient 10 longueurs d’avance après 500m, mais l’Irlande a lentement réduit l’écart, a réussi à prendre l’avantage et était une longueur d’avance avant la ligne d’arrivée.

« L’Italie et l’Allemagne vont toujours fort, vous pouvez compter là-dessus, puis ralentir un peu », a déclaré O’Donovan à RTE. « Une fois que nous les avons rattrapés, nous savions que nous étions à un rythme soutenable et avons continué. »

Le duo envisage déjà les prochains Jeux olympiques.

« Nous resterons à l’aviron encore quelques années, de toute façon », a déclaré McCarthy. « Les prochains Jeux olympiques seront les derniers de notre événement, nous devrons donc sortir en force.

« Il s’agit d’une réalisation formidable, qui est une grande source d’inspiration pour les jeunes et les athlètes en herbe dans toute l’Irlande. » – Président d’Irlande (@PresidentIRL) 29 juillet 2021

Le président irlandais a félicité les médaillés d’or historiques du pays sur les réseaux sociaux.

« Après le magnifique succès en aviron féminin d’hier, nous célébrons aujourd’hui la première médaille d’or olympique de l’Irlande en aviron, remportée à juste titre par Paul O’Donovan et Fintan McCarthy dans le deux de couple poids léger », a déclaré le président Higgins.

« Il s’agit d’une réalisation formidable, qui est une grande source d’inspiration pour les jeunes et les athlètes en herbe dans toute l’Irlande. »