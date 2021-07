Jeux olympiques de Tokyo 2020 : Dina Asher-Smith se retire des Jeux olympiques du 200 m en raison d’une blessure aux ischio-jambiers | Actualités des Jeux Olympiques

Dina Asher-Smith est absente du 200 m des Jeux olympiques de Tokyo en raison d’une blessure aux ischio-jambiers

Dina Asher-Smith s’est retirée du 200 m aux Jeux olympiques de Tokyo en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

La joueuse de 25 ans n’a pas réussi à se qualifier pour la finale du 100 m et a ensuite décidé de se retirer du 200 m en raison d’une blessure aux ischio-jambiers dont elle se remet encore.

Après sa troisième place dans les demi-finales du 100 m, Asher-Smith a révélé qu’elle avait subi une déchirure atroce aux ischio-jambiers lors de la finale des essais olympiques britanniques.

À la suite de discussions avec l’entraîneur John Blackie, Asher-Smith a refoulé ses larmes en annonçant qu’elle devra se retirer du 200m.

« Je vais me retirer », a déclaré Asher-Smith. « John vient d’avoir cette conversation avec moi et c’est celle-là [that’s so tough].

« En tant que champion du monde en titre, et j’étais en si bonne forme, et vous savez que le champion olympique n’est pas trop un pas de plus. »

Avant les Jeux, le sprinteur s’était retiré des épreuves de Stockholm et de Gateshead, mais l’étendue réelle de la blessure n’avait pas été rendue publique.

Asher-Smith a déclaré qu’on lui avait initialement dit à Manchester qu’elle s’était rompue les ischio-jambiers. On lui a dit que la blessure nécessiterait une intervention chirurgicale et trois ou quatre mois de rééducation par la suite.

Elle a obtenu un deuxième avis et cela a révélé que ses ischio-jambiers étaient toujours attachés, mais qu’ils étaient considérablement déchirés.

Dina Asher-Smith a quand même réussi à courir 11.05 malgré seulement une semaine d’entraînement au sprint juste avant les Jeux

« La chose la plus frustrante pour moi, c’est que j’étais dans la forme de ma vie et je peux le dire avec ma main sur mon cœur », a déclaré Asher-Smith juste après sa demi-finale du 100 m.

« Si vous me l’avez demandé il y a six semaines, j’étais très confiant que j’allais gagner ce [the 100m]. Je suis tout à fait franche parce que je savais que chaque partie de ma course – mon départ, ma transition et mon arrivée – était meilleure que certaines des femmes les plus rapides du monde.

« Quand tu as un obstacle comme ça [the injury], soudainement chaque re-jigs. J’ai eu le faible de me faire dire qu’il m’était même impossible d’être à Tokyo. Puis, se faire dire qu’il y avait une chance.

« Merci à tous mes brillants amis proches qui savaient et qui ont été avec moi émotionnellement. Merci à tous d’avoir gardé mes secrets.

« Ce fut un voyage. Honnêtement, je suis si fier d’être venu ici et d’avoir couru 11,05 sur une semaine d’entraînement de sprint, car j’ai passé quatre semaines à essayer de courir à nouveau. »