Jeux olympiques de Tokyo 2020 : Dina Asher-Smith prête à prospérer sur la plus grande scène de toutes à Tokyo | Actualités des Jeux Olympiques

Dina Asher-Smith participera au 100m et au 200m à Tokyo

« Je suis toujours convaincu qu’à ce moment-là, tout ira bien parce que c’est ce que j’aime et pour quoi je vis. Plus que tout, j’ai hâte de courir ».

Dina Asher-Smith rayonne quand elle parle de compétition. Il n’y a pas que le sprint qui la fait sourire jusqu’aux oreilles, c’est l’art de la compétition qui l’anime.

L’idée de se tenir sur la ligne de départ à côté des meilleurs au monde et de courir contre eux n’est pas intimidante pour Asher-Smith, c’est exaltant. Elle est excitée à l’idée que tous les yeux soient braqués sur elle et que des années de travail se résumeront à quelques secondes.

Asher-Smith est la femme britannique la plus rapide de l’histoire. Elle est championne du monde en titre du 200 m et médaillée d’argent du monde au 100 m. À 25 ans, elle est capitaine d’athlétisme de l’équipe GB et quand Asher-Smith est sur la ligne de départ d’une finale majeure, il n’y a pas d’autre endroit où elle préférerait être.

C’est donc une chance que les parents d’Asher-Smith essayaient toujours de trouver des moyens de dépenser l’énergie de leur enfant pétillant et qu’un ami lui ait demandé une faveur à un jeune âge.

« Je courais toujours et causais des méfaits », a déclaré Asher-Smith à Judy Murray sur Sports aériens‘ Force motrice. « Ils [my parents] m’a toujours fait participer à de nombreux clubs et activités sportives.

« Quand ils ont créé un club de course à pied à l’école primaire, mon amie m’a demandé de l’accompagner parce qu’elle voulait vraiment y aller. Je pensais juste que courir ne m’attirait pas vraiment; je pensais que tu courais juste partout et tu n’obtenaient pas de points ou quelque chose comme ça !

« Ensuite, elle a dit que si j’allais avec elle, elle me chercherait une glace dans la camionnette après l’école. Cela l’a remporté, mais j’ai juste pensé que j’irais avec elle pour la première fois parce qu’elle était un peu nerveuse . »

En s’inscrivant à cette première session, Asher-Smith avait par inadvertance proposé son nom pour représenter son école lors de leur compétition de cross-country locale. C’était à Crystal Palace et cela allait devenir la première compétition d’une illustre carrière d’athlétisme.

Ce jour-là, Asher-Smith est arrivé cinquième sur environ 400 enfants. Elle est rentrée chez elle avec un diplôme, un trophée, un nouveau jeu que sa mère lui avait promis et le sentiment qu’elle pourrait bien recommencer.

Sa performance, et aussi vous soupçonnez sa personnalité, a fait qu’elle a été repérée par certains entraîneurs d’athlétisme et invitée à aller sur une piste. En effet, la piste sur laquelle Asher-Smith a commencé à s’entraîner – Norman Park Athletics Track – est celui où elle s’entraîne encore maintenant.

Non seulement Asher-Smith a trouvé sa piste à un âge précoce, mais elle a également trouvé son entraîneur, John Blackie.

« Quand elle est arrivée, il était tout de suite évident qu’elle avait du talent », a déclaré Blackie. « C’était un talent inexploité à ce stade, cependant.

« Nous savions qu’elle serait une très bonne athlète, mais ce que nous ne savions pas, c’était comment elle se déroulerait et quelles seraient ses épreuves. Elle était assez bonne dans à peu près tout ce qu’elle faisait. »

Blackie, qu’Asher-Smith dit qu’elle connaissait juste comme «le patron» au début, s’est mise à s’occuper de ce jeune athlète de la bonne manière. Il savait l’importance de rendre les choses amusantes, d’impliquer ses parents et de s’assurer qu’elle n’entreprend rien trop tôt.

« Avec tous les jeunes, vous ne voulez pas les pousser dans des choses dans lesquelles ils pourraient ne pas rester », a-t-il déclaré. « Alors, tu fais tout. Dina a tout fait tout le temps. »

Avec 10,85 et 21,89, 2 leaders mondiaux, 3 médailles d’or européennes, une 2e place de la Diamond League et une médaille d’or et de bronze aux Jeux du Commonwealth… on peut dire que 2018 a été une saison incroyable ! pic.twitter.com/j1wiu4uRgD – Dina Asher-Smith (@dinaashersmith) 9 septembre 2018

La progression d’Asher-Smith dans les rangs était naturelle, et comme prévu avec la philosophie de Blackie, c’était une progression qui n’était ni forcée ni sous pression. Elle a commencé à travailler davantage avec Blackie et est passée à l’athlétisme représentatif.

Asher-Smith a concouru tout au long de son adolescence et a déclaré que le fait que Blackie était un père de filles les avait aidés tous les deux à traverser cette période. Aucun sujet n’était interdit, mais les changements physiques, les cycles menstruels, les humeurs et plus encore, ont tous été discutés et abordés.

« Beaucoup de gens s’en détournent, mais John n’a jamais fait ça », a déclaré Asher-Smith. « Je peux avoir tellement de discussions ouvertes avec John et si je lui dis que j’ai des crampes, il dira souvent que si tu souffres autant, ajustons simplement la séance, la semaine, etc.

« Je ne devrais pas dire que c’est une bouffée d’air frais, car on dit que c’est le cas, mais, pour un entraîneur masculin [to have that understanding and openness] il est. Il y en a qui le font, mais pas tous. Évidemment, c’est un facteur énorme dans le sport de haut niveau. »

C’est tellement important d’avoir quelqu’un qui vous soutient, qui vous connaît à fond. Il est important que vous ayez quelqu’un qui sache quand ne rien dire, quand parler et qu’il vous connaisse. C’est tellement réconfortant d’avoir ça autour de soi. C’est juste génial, c’est vraiment génial. Colin Jackson sur l’importance d’un entraîneur

« C’est extrêmement important [their partnership] », a déclaré Colin Jackson Sports aériens à propos de Blackie et Asher-Smith.

« En tant qu’athlète, vous avez la confiance de savoir qu’il y a quelqu’un qui vous soutient. Une personne qui fera tout son possible pour vous faciliter la vie.

« J’avais l’habitude de dire aux gens que Malcolm [Arnold] était mon deuxième père. En réalité, il me voyait plus que mon père parce que je passais beaucoup de temps avec lui.

« Comme Dina et John, nous étions ensemble tout au long de mon adolescence et au-delà. Il m’a vu à mon plus grincheux pour devenir un athlète champion. »

Je fais confiance à John à 100%. Je sais aussi qu’il se soucie de moi en tant que Dina la personne, ainsi que de Dina l’athlète. Donc, je sais aussi qu’il ne me mettrait jamais dans une position pour quelque chose pour lequel je n’étais pas prêt, il ne créerait pas faussement confiance ou ne me mentirait pas. Dina Asher-Smith à propos de l’entraîneur John Blackie

En 2019, Asher-Smith a eu un championnat du monde inoubliable. Elle a remporté le titre mondial du 200 m en 21,88 secondes, a remporté l’argent au 100 m, puis une autre médaille d’argent au relais 4×100 m.

En conséquence, le joueur de 25 ans est devenu le premier athlète britannique à remporter trois médailles lors d’un championnat du monde et son avance aux Jeux olympiques l’année suivante semblait prometteuse.

La nouvelle du report des Jeux et de l’arrivée d’une pandémie mondiale aurait pu faire dérailler Asher-Smith et Blackie. Au lieu de cela, ils l’ont tous deux considéré comme une opportunité.

« En athlétisme, vous vous dirigez souvent vers les prochains championnats et le prochain objectif, et parce que nous travaillons dans des blocs d’entraînement si rigides, il y a souvent très peu de place pour le changement.

« Alors j’ai pensé, étant dans cette pandémie et avec une année supplémentaire avant les jeux, ajoutons tout ce que nous n’avons pas ajouté après les Championnats du monde. »

Un élément qu’Asher-Smith a ajouté à sa vie a été de consulter un psychologue du sport, et elle tient à être ouverte sur ses raisons.

« Voir un psychologue n’a pas besoin d’être parce qu’il y a un problème », a déclaré Asher-Smith à Gary Neville sur Sky Sports’ Le chevauchement.

« Je n’y suis pas allé parce que j’avais un problème ou un problème, pour moi cela faisait partie de ma performance. Où je veux aller et ce que je veux accomplir, nous atteignons le sommet, et c’est de s’assurer que tout est orienté vers cela.

« Ce serait imprudent de ma part de laisser quelque chose d’aussi gros, comme votre mentalité, au hasard. Même si je ne pense pas que ce soit au hasard, mais laissez-le dans le vent. »

Maintenant, c’est l’heure du jeu pour Asher-Smith et Blackie, alors qu’ils s’efforcent de remporter des succès individuels sur 100 m et 200 m à Tokyo.

Elle arrive à Tokyo après avoir été invaincue cette saison, mais après s’être retirée du Grand Prix de Grande-Bretagne le 13 juillet en raison d’une tension aux ischio-jambiers. Le retrait était une « précaution » et dans un récent article sur les réseaux sociaux, Asher-Smith semblait courir librement et durement à l’entraînement.

« Je suis vraiment excité », a déclaré Asher-Smith. « J’adore la compétition. Ce que j’aime toujours dans le sprint, c’est la montée d’adrénaline que l’on ressent.

« Quand le coup de feu retentit, il s’agit de répondre à la question, qu’est-ce que vous avez ? Combien de culot avez-vous vraiment ?

« C’est la partie que j’aime dans la course, parce que j’aime ce genre de chose. Je suis toujours confiant qu’à ce moment-là, tout ira bien parce que c’est ce que j’aime et pour quoi je vis. Plus que tout, je peux juste n’attendez pas pour courir. »