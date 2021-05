Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Dernières mises à jour Dernières nouvelles 14 mai Inde Jeux d’été du CIO

Dernières mises à jour des Jeux Olympiques de Tokyo le 13 mai: Découvrez toutes les dernières mises à jour et actualités alors que Tokyo se prépare pour les Jeux olympiques. Une pétition en ligne appelant à l’annulation du Tokyo Jeux olympiques a recueilli 350 000 signatures, a déclaré vendredi l’organisateur de la campagne. L’avocat Kenji Utsunomiya a lancé le projet «Stop Tokyo Jeux olympiques»Pétition du 5 mai. Malgré l’opposition du public à l’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo pendant la pandémie de Covid-19, le Comité International Olympique (CIO) affirme que le succès de ce méga événement changera l’opinion publique.

«Nous écoutons mais ne nous laisserons pas guider par l’opinion publique. Je suis convaincu que nous verrons l’opinion publique très favorable aux Jeux », a déclaré le porte-parole du CIO, Mark Adams, en s’adressant aux médias jeudi.

«Il y aura des hauts et des bas [in public opinion]. Nous devons tenir compte de l’opinion publique à plus long terme. Dans l’état actuel des choses, nous avançons à plein régime. Nous continuons à planifier des Jeux complets. C’est ainsi que cela doit être pour nous », a déclaré Adams.