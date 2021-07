Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Connaissez vos olympiens : Équipe de hockey féminin de l’Inde

Le hockey féminin a fait ses débuts olympiques à Moscou en 1980. Ensuite, six équipes ont participé à l’événement phare et le Zimbabwe a remporté l’or. L’Inde était parmi les participants et a terminé quatrième. Il a fallu 36 ans à l’Inde pour se qualifier à nouveau pour les jeux quadriennaux. Cependant, cette fois, le champ avait doublé depuis toutes ces années. Il y avait 12 équipes et la compétition était intense.

L’Inde a terminé dernière alors que la Grande-Bretagne a remporté sa première médaille d’or olympique.

Non pas que les attentes de l’équipe indienne étaient élevées. Pour eux, se rendre à l’événement lui-même était un exploit. Maintenant, il ne s’agit pas de remettre en cause leurs intentions. Bien sûr, l’équipe a pris le terrain pour gagner, mais l’étape a servi plus à un contrôle de la réalité qu’à une chance de gloire. Les joueurs ont eu un avant-goût de ce que c’est que de jouer aux Jeux olympiques et de ce qu’il faut pour exceller lorsque la compétition est rude et que la pression est élevée.

Et les leçons apprises de Rio semblent avoir bien servi l’équipe. Ils ont, pour la première fois de leur histoire, atteint les Jeux olympiques successifs et constituent un groupe considérablement amélioré par rapport à 2016. L’équipe compte huit vétérans et huit débutants olympiques. Sous la direction de l’entraîneur Sjoerd Marijne, ils sont sortis de l’époque où une courte défaite était satisfaisante. Maintenant, aucun résultat n’est acceptable autre qu’une victoire.

L’hypothèse générale est que l’équipe a la capacité de gagner une médaille. Cependant, Marijne dit que l’objectif réaliste pour l’équipe est de faire les quarts. Seules deux équipes de la compétition sont moins bien classées que l’Inde d’où le pragmatisme.

Sport/Discipline : Hockey sur gazon (Femmes)

Hockey sur gazon (Femmes) Classement mondial: dix

dix Premiers Jeux Olympiques : 1980, Moscou (Russie)

1980, Moscou (Russie) Groupe des Jeux Olympiques de Tokyo : L’Inde est dans le groupe A aux côtés de l’Argentine, championne du monde en titre, de l’Australie, championne du monde, du Japon, de l’Espagne et de la Nouvelle-Zélande.

Aux Jeux Olympiques

Quatrième: 1980, Moscou

1980, Moscou 12 : 2016, Rio

Coupe du monde

Quatrième: 1974, Mandélie (France)

Jeux Asiatiques

Or: 1982, New Delhi

1982, New Delhi Bronze: 1986, Séoul

1986, Séoul Argent: 1998, Bangkok

1998, Bangkok Bronze: 2006, Doha

2006, Doha Bronze: 2014, Incheon

2014, Incheon Argent: 2018, Jakarta

Coupe d’Asie

Or: 2004, New Delhi

2004, New Delhi Or: 2017, Kakamigahara

jeux du Commonwealth

Trophée des champions d’Asie

Or: 2016, Singapour

Qualification olympique de Tokyo

En novembre 2019, l’Inde a affronté les États-Unis lors des éliminatoires des Jeux olympiques FIY à deux jambes au stade Kalinga de Bhubaneswar. L’Inde a enregistré une victoire 5-1 lors du premier match mais a survécu à une énorme frayeur malgré 1-4 lors du deuxième match. Ils ont réussi la coupe avec un total de 6-5 et ont réservé une troisième place olympique de leur histoire.

Spectacle à Rio 2016

L’équipe l’a pris davantage comme une expérience d’apprentissage. Ils ont bien commencé, assurant un match nul 2-2 avec le Japon qui les a vus revenir d’un but à deux reprises pendant le match. Cependant, ce devait être leur meilleure performance de l’événement. alors qu’ils ont concédé 17 buts lors de leurs quatre rencontres suivantes tout en réussissant un but solitaire tout en s’inclinant contre la Grande-Bretagne, l’Australie, les États-Unis et l’Argentine.

Inde Effectif

Gardien de but: Savita

Savita Défenseurs : Deep Grace Ekka, Nikki Pradhan, Gurjit Kaur, Udita

Deep Grace Ekka, Nikki Pradhan, Gurjit Kaur, Udita Milieu de terrain : Nisha, Neha, Sushila Chanu Pukhrambam, Monika, Navjot Kaur, Salima Tete

Nisha, Neha, Sushila Chanu Pukhrambam, Monika, Navjot Kaur, Salima Tete En avant : Rani, Navneet Kaur, Lalremsiami, Vandana Katariya, Sharmila Devi

