Jeux olympiques de Tokyo 2020 : Charlotte Dujardin vise l’or historique alors que 23 épreuves de médailles ont lieu | Actualités des Jeux Olympiques

Charlotte Dujardin peut-elle décrocher une autre médaille d’or olympique ? (PA)

Le drame de Tokyo se poursuit mercredi alors que Joe Fraser et James Hall de l’équipe britannique s’affrontent dans la finale masculine de gymnastique artistique tandis que Charlotte Dujardin poursuit à nouveau la course au titre au milieu de 23 médailles qui devraient avoir lieu.

Voici un aperçu de ce que vous devez surveiller le cinquième jour des Jeux…

A ne pas manquer

Joe Fraser cherche à ajouter à sa médaille d’or au Championnat du monde 2019 (AP)

La gymnastique continue d’être un moment fort à Tokyo, Fraser et Hall devant représenter la Grande-Bretagne dans la gymnastique individuelle masculine à partir de 11h15 après avoir figuré dans l’équipe qui a terminé quatrième plus tôt cette semaine.

Ailleurs, le Japon et la République dominicaine s’affrontent lors du match d’ouverture du baseball, qui fait son retour en tant que discipline olympique d’été après sa dernière apparition à Pékin en 2008.

L’équipe de rugby à sept de Grande-Bretagne affrontera la Nouvelle-Zélande en demi-finale après son retour de 21-0 pour battre les États-Unis lors des quarts de finale de mardi.

Superstars à surveiller

Kevin Durant et Gregg Popovich lors de la défaite d’ouverture des États-Unis contre la France dimanche

La pression est forte sur l’équipe américaine de basket-ball de Gregg Popovich alors qu’elle affronte l’Iran qui cherche à donner vie à ses Jeux olympiques à la suite d’une défaite choc contre la France lors de son match d’ouverture du groupe A.

Damian Lillard a fait l’éloge des joueurs internationaux de la NBA après la défaite, admettant: « Ils sont complètement différents lorsqu’ils jouent pour leur pays. » Il semble que ce soit le cas des États-Unis, bien que ce soit dans le bon sens ou non, nous verrons.

L’accent sera également mis sur l’équipe des États-Unis dans la piscine lorsque la quintuple médaillée d’or olympique Katie Ledecky tirera pour les numéros six et sept dans les finales féminines du 200 m nage libre et du 1500 m nage libre.

Montre de l’équipe GB

Les Britanniques Marcus Ellis et Lauren Smith affrontent les Français Thom Giquel et Delphone Delrue

Le quatuor formé d’Oliver Cook, Matthew Rossiter, Rory Gibbs et Sholto Carnegie tentera de maintenir le solide record de la Grande-Bretagne dans la course à quatre sans barreur, tandis qu’Helen Glover et Polly Swann se lancent dans la course aux médailles en demi-finale du couple féminin.

Geraint Thomas tentera de rebondir après sa chute dans la course sur route lorsqu’il mènera les espoirs de médailles de GB dans le contre-la-montre masculin, avec Anna Shackley devant concourir pour les femmes.

Alicia Wilson et Abbie Wood participent à la finale du 200 m quatre nages individuel féminin, tandis que le quatuor britannique composé de Tom Dean, Calum Jarvis, James Guy et Matthew Richards participe à la finale du relais 4×200 m nage libre en tant que qualifiés les plus rapides.

Marcus Ellis et Lauren Smith arborent le drapeau de la Grande-Bretagne lors des quarts de finale du double mixte de badminton, et Sarah Bettles, Naomi Folkard et Patrick Huston seront tous en action au tir à l’arc.

En boxe, le poids moyen féminin Lauren Price affronte la Mongole Munkhbat Myagmarjargal et le poids mi-lourd masculin Ben Whittaker rencontre l’Égyptien Abdelrahman Oraby en huitièmes de finale, avant que le poids plume féminin Karriss Artingstall négocie un quart de finale contre l’Australienne Skye Nicolson.

Où les médailles seront gagnées

Charlotte Dujardin peut entrer dans l’histoire en devenant la première femme britannique à remporter l’or lors de trois Jeux consécutifs si elle parvient à défendre avec succès son titre individuel de dressage. Cela vient après qu’elle ait égalé Dame Katherine Grainger en tant qu’olympienne la plus décorée de Grande-Bretagne grâce à sa médaille de bronze lors de l’épreuve de dressage par équipe de mardi.

Jack Laugher, qui a accompagné Chris Mears pour l’or à Rio 2016, sera cette fois accompagné de Daniel Goodfellow alors que les demi-finalistes du Championnat du monde 2019 chercheront à battre la Chine dans le plongeon synchronisé 3 m masculin.

Les finales de basket-ball 3×3 se termineront également, avec l’épreuve de force masculine mettant en vedette l’un de la Serbie ou du Comité olympique russe (ROC) contre la Belgique ou la Lettonie, et les femmes verront le vainqueur des États-Unis et de la France affronter soit la République de Chine, soit la Chine.