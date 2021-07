Jeux olympiques de Tokyo 2020 : Bryony Page remporte le bronze pour l’équipe GB en trampoline féminin | Actualités des Jeux Olympiques

Bryony Page a remporté une médaille aux deuxièmes Jeux Olympiques consécutifs

Bryony Page a remporté une médaille de bronze après une performance exceptionnelle lors de la finale olympique de trampoline féminin au Centre de gymnastique Ariake.

Avec deux gymnastes encore à faire, Page a enregistré un score de 55,735 en finale pour lui garantir une médaille, avant que Zhu Xueying et Liu Lingling ne la poussent à la troisième place.

La médaille de bronze de Page, qui fait suite à sa médaille d’argent à Rio, continue un début de match exceptionnel pour l’équipe GB.

L’équipe a remporté 24 médailles au total jusqu’à présent; six médailles d’or, neuf d’argent et neuf de bronze.

Plus à venir…

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute sur les Jeux olympiques qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

