Jeux olympiques de Tokyo 2020 : Belinda Bencic décroche la médaille d’or ; Elina Svitolina remporte le bronze | Actualités des Jeux Olympiques

Belinda Bencic célèbre avec sa médaille d’or du tournoi en simple féminin

La neuvième tête de série Belinda Bencic est devenue la première femme médaillée d’or olympique de Suisse en tennis avec une victoire sur Marketa Vondrousova pour poursuivre une semaine de rêve à Tokyo.

Le joueur de 24 ans s’est battu pour une victoire 7-5 2-6 6-3 dans un match qui s’est terminé à 23h28 pour suivre les traces de Roger Federer et Stan Wawrinka, qui ont remporté l’or en double masculin en 2008 et 1992. champion de simple Marc Rosset.

Bencic a dominé le match junior mais a lutté contre les blessures et ce fut son plus grand moment sur la scène senior.

Elle pourrait encore décrocher la double médaille d’or dans une autre bataille suisse-tchèque lorsqu’elle et Viktorija Golubic affronteront Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova lors de la finale du double féminin dimanche.

Bencic et Vondrousova, qui ont battu Naomi Osaka au troisième tour, possèdent deux des matchs les plus complets de la tournée féminine, et ce n’était certainement pas seulement un concours de fond de court.

Bencic a devancé un premier set très serré, mais l’ancienne finaliste de Roland-Garros Vondrousova, dont le coup droit a été dévastateur cette semaine, a fortement riposté et a semblé le favori avant le match décisif.

Cependant, elle n’a pas pu trouver la cohérence requise, Bencic se battant pour 5-3 après avoir pris un temps mort médical pour ce qui semblait être une ampoule, puis elle a gardé son sang-froid pour le servir.

Elina Svitolina a remporté le bronze, assurant une première médaille de tennis à l’Ukraine, avec un retour courageux pour battre la Kazakh Elena Rybakina.

Rybakina a remporté le premier set facilement et mené par une pause dans les deuxième et troisième sets, mais Svitolina, qui a célébré son mariage avec le Français Gaël Monfils quelques jours seulement avant de se rendre au Japon, a remporté les cinq derniers matchs dans un 1-6 7-6 ( 7-5) 6-4 triomphe.

Svitolina, qui fait partie du top 10 mais n’a jamais participé à une finale du Grand Chelem, a sangloté à la fin et a déclaré: « C’est un sentiment incroyable. Venir ici, c’est sûr, mon objectif était de gagner une médaille d’or.

« C’était extrêmement difficile de perdre en demi-finale [against Vondrousova] et ensuite essayer de se regrouper et essayer de revenir contre un joueur de haut niveau qui joue vraiment bien.

« Gagner une si grande bataille pour la médaille de bronze signifie définitivement le monde pour moi.

« Bien sûr, tout le monde en Ukraine regarde et nous ne gagnons pas beaucoup de médailles, donc c’est très spécial pour moi et pour l’Ukraine. Quand j’ai finalement gagné cette balle de match, ce n’était qu’une explosion d’émotions. »