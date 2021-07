Jeux olympiques de Tokyo 2020 : Annemiek van Vleuten confond l’argent de la course cycliste sur route avec l’or ; Anna Kiesenhofer gagne pour l’Autriche | Actualités des Jeux Olympiques

1:09



Annemiek van Vleuten a confondu l’argent avec l’or dans la course olympique sur route féminine – remportée par l’Autrichienne Anna Kiesehofer – et la Britannique Lizzie Deignan a terminé 11e

Anna Kiesenhofer a remporté une victoire surprise en solo pour l’Autriche dans la course olympique sur route féminine, avant qu’Annemiek van Vleuten, deuxième, ne franchisse la ligne d’arrivée et pense avoir décroché l’or.

Kiesenhofer, sans contrat professionnel depuis 2017, était à l’attaque dès le début de la course de dimanche de 137 kilomètres sur le Fuji International Speedway, et a été récompensé par une victoire vraiment époustouflante après avoir parcouru en solo les 40 derniers kilomètres de la course.

Une combinaison d’absence de radio de course et de petites équipes – seules cinq nations disposaient d’un effectif complet de quatre coureurs – s’est avérée une recette pour le chaos derrière elle et a entraîné la confusion de la Néerlandaise Van Vleuten lorsqu’elle a franchi la ligne 75 secondes après Kiesenhofer.

Il s’avère que Van Vleuten pensait qu’elle avait gagné en franchissant la ligne ! Lorsque le peleton a balayé les deux coureurs restants de l’échappée, ils ne se sont pas rendu compte que Kiesenhofer était plus loin sur la route. C’est un assez gros échec à ce niveau 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ #Jeux olympiques #Tokyo2020 https://t.co/tRdxP6pSfl – Ben Ransom (@BenRansomSky) 25 juillet 2021

L’Autrichienne et ses coéquipiers avaient bénéficié d’un avantage de plus de 10 minutes – un écart pratiquement sans précédent dans les étapes plus courtes des courses féminines – et leur avantage était toujours de cinq minutes lorsque Kiesenhofer s’est éloigné d’Anna Plichta et d’Omer Shapiro pour aller elle seule jusqu’au bout.

À l’époque, il semblait trop tôt pour se dégager car Van Vleuten attaquait hors du peloton derrière, mais Kiesenhofer n’a pas fait d’erreur de calcul, qui avait littéralement fait ses devoirs pour organiser cette victoire.

Le joueur de 30 ans, champion d’Autriche en titre du contre-la-montre, a étudié les mathématiques à l’Université de Cambridge avant d’obtenir un doctorat de l’Université de Catalogne, mais a récemment étudié les effets de la chaleur sur le corps – une préparation idéale pour la course en les conditions humides du Japon.

Avec Plichta et Shapiro aspirés par le peloton alors qu’ils entraient sur la piste pour la deuxième et dernière fois, beaucoup dans le groupe de poursuivants pensaient qu’ils se battaient alors pour l’or.

Kiesenhofer a surpris le peloton et a réalisé une performance exceptionnelle dans des conditions difficiles pour remporter l’or olympique pour l’Autriche

Elisa Longo Borghini a insisté sur le fait qu’elle savait qu’elle avait remporté le bronze, mais Van Vleuten – qui a subi trois fissures dans la colonne vertébrale lors d’un accident d’horreur aux Jeux de Rio en 2016 – a levé les bras pour célébrer en franchissant la ligne.

« Je ne savais pas », a déclaré le joueur de 38 ans par la suite. « J’ai eu tort. »

Oui, je pensais avoir gagné. Je suis dégoûté à ce sujet, bien sûr. Au début, je me sentais vraiment stupide, mais ensuite les autres ne savaient pas non plus qui avait gagné. Annemiek van Vleuten

Telle était la confusion que Lizzie Deignan, qui a terminé 11e pour la Grande-Bretagne, a même félicité Van Vleuten dans le premier de ses entretiens d’après-course avant de se rendre compte du vrai vainqueur.

« Je ne sais rien d’elle », a déclaré Deignan à propos de Kiesenhofer. « Elle est définitivement une gagnante surprise. »

Le médaillé d’argent faisait partie d’une équipe néerlandaise d’une force intimidante – trois champions du monde à Van Vleuten, la championne olympique en titre Anna van der Breggen et Marianne Vos, ainsi que l’étoile montante Demi Vollering – mais leur pouvoir était tel que d’autres le leur avaient laissé. pour chasser l’échappée dans une erreur fatale.

« Il y avait un énorme manque d’informations », a ajouté Deignan. « La domination néerlandaise avant la course a probablement joué contre moi à la fin. Personne ne s’est engagé. En tant que pilote unique, je ne pouvais rien faire et j’ai été surpris par le manque de collaboration. »

La médaille d’or de Kiesenhofer est la première de l’Autriche aux Jeux olympiques d’été depuis 2004, et la première en cyclisme depuis la victoire d’Adolf Schmal dans la course de 12 heures aux premiers Jeux modernes en 1896.

« C’est incroyable », a-t-elle déclaré. « Je ne pouvais pas le croire. Même quand j’ai franchi la ligne, c’était comme, ‘Est-ce que c’est fait maintenant ? Dois-je continuer à rouler ?’ Incroyable…

« J’essayais juste d’atteindre la ligne. Mes jambes étaient complètement vides. Je ne me suis jamais autant vidé de toute ma vie. Je ne pouvais presque plus pédaler. J’avais l’impression qu’il n’y avait aucune énergie dans mes jambes. »