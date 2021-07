Jeux olympiques de Tokyo 2020 : Alex Yee de l’équipe GB remporte l’argent en triathlon ; Jonny Brownlee termine cinquième | Actualités des Jeux Olympiques

Alex Yee a poursuivi la belle tradition de la Grande-Bretagne dans le triathlon

L’ascension rapide d’Alex Yee au sommet du triathlon lui a valu une médaille d’argent lors de ses débuts olympiques à Tokyo, et avec la promesse de bien plus à venir à l’avenir.

Le joueur de 23 ans cherchait à suivre les traces d’Alistair Brownlee en remportant trois médailles d’or britanniques consécutives aux Jeux, mais c’est le Norvégien Kristian Blummenfelt qui s’est avéré le plus fort lors de la course au parc marin d’Odaiba.

Jonny Brownlee, qui visait une médaille lors de ses troisièmes Jeux olympiques consécutifs après avoir remporté le bronze à Londres et l’argent à Rio, a dû se contenter de la cinquième place.

Yee est le coureur pur le plus rapide de l’histoire du triathlon, mais au cours des deux dernières années, il a prouvé qu’il était capable de vivre avec les meilleurs en natation et en vélo, faisant de lui un redoutable compétiteur.

« Cela n’a pas encore vraiment coulé, je ne me sens pas encore tout à fait réel que ce soit moi », a déclaré Yee, après être monté sur le podium pour recevoir sa médaille.

« Je me sens toujours comme un garçon normal du sud-est de Londres. J’espère que je pourrai inspirer beaucoup de gens que cela est possible. Je n’ai rien de spécial, j’aime vraiment le sport et j’ai été vraiment chanceux que c’était moi.

« J’ai toujours l’impression d’être un enfant du sport, je participe à chaque course en essayant d’apprendre des choses.

« Si je peux continuer à améliorer ma nage, alors je peux être un peu plus haut et être dans la course à chaque fois et c’est mon objectif, juste devenir l’athlète complet plutôt que de tout gagner, la gloire et l’argent. »

La course a commencé à 6h30 pour éviter le pire de la chaleur et de l’humidité, mais il y a eu des scènes de farce alors qu’un bateau a bloqué la moitié des concurrents lorsque le coup de feu a retenti et l’autre moitié a dû être arrêtée et ramenée au ponton pour un redémarrage .

Le double champion du monde français Vincent Luis a ouvert la voie après les 1,5 kilomètres de nage, avec Brownlee dans un groupe de neuf personnes sur le vélo et Yee en tête des poursuivants à 30 secondes de retard.

Au quatrième tour du 40 km, les deux groupes étaient réunis, ce qui signifie que les médailles reviendraient à celui qui était le plus fort sur la course de 10 km.

Burly Blummenfelt, son kit trempé de sueur et pratiquement transparent, a fait le premier pas au troisième tour, éloignant Yee, dont la carrière s’est presque terminée par un grave accident de vélo en 2017, et Hayden Wilde de Nouvelle-Zélande.

Alex Yee espère inspirer les gens qu’il est possible d’atteindre les sommets du sport

Le Norvégien a ensuite donné un coup de pied à la maison avec environ un kilomètre à parcourir et, bien que Yee ait essayé de le poursuivre, il a dû admettre sa défaite et se contenter de l’argent.

Il a déclaré: « Je pense que j’ai probablement un peu mal chronométré, laissant un peu trop tard pour réduire l’écart avec Kristian.

« Une fois à mi-chemin, je pense que j’étais assez cuit. Je commençais à sentir la chaleur. J’avais une très bonne stratégie de chaleur et je me sentais vraiment à l’aise jusqu’à ce point, mais Kristian était le meilleur homme de la journée. «

Gêné par une blessure à la cheville, la tentative d’Alistair Brownlee pour une troisième médaille d’or consécutive s’est terminée lorsqu’il n’a pas réussi à faire partie de l’équipe, mais l’exemple donné par les frères a été une inspiration pour Yee.

« Alistair et Jonny ont créé un héritage pour le sport du triathlon, sans parler du triathlon britannique, j’ai donc été incroyablement chanceux de suivre leurs traces et de voir comment ils ont travaillé et comment ils fonctionnent », a déclaré l’athlète de Brockley.

Le respect est mutuel, Jonny disant à propos de Yee : « Il est incroyable. Je l’ai vu s’en sortir. Il s’est entraîné à Leeds pendant quelques années et c’est un talent incroyable.

« C’est un grand coureur, il a une bonne tête sur lui et il sait comment courir. Il ne laisse pas les grandes occasions l’inquiéter et il s’est maintenant converti en un grand triathlète polyvalent. Alex a maintenant la capacité de dominer ce sport. »

Kristian Blummenfelt est monté sur le podium dans la chaleur de Tokyo

Cela a été quelques années difficiles pour Jonny, et il suivra maintenant son frère dans sa transition vers des formes plus longues du sport.

Une autre médaille était le but, mais le joueur de 31 ans était fier de ses efforts, déclarant : « C’était incroyablement difficile. Sur la course, cela s’est réduit à 18 mois de préparation et c’est ce que j’ai eu.

« J’ai tout donné – je ne pense pas que j’aurais pu faire beaucoup plus que ça. S’il n’y avait pas eu une échappée aussi précoce, j’aurais peut-être pu faufiler une médaille. Mais je dois être fier de moi. «

L’argent de Yee a fait de la Grande-Bretagne la nation la plus titrée du triathlon olympique avec six médailles à ce jour, et le trio de Georgia Taylor-Brown, Vicky Holland et Jess Learmonth espère ajouter à cela dans la course féminine mardi.

La Grande-Bretagne aura également de très fortes chances de remporter l’or lorsque le relais mixte fera ses débuts olympiques samedi.